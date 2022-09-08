ABD’lilerin başına çuval geçiren 17 kişi yargılanıyor

Geçen yıl İstanbul Fatih'te Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri tarafından ABD'li gemi mühendisi Adrian Roman Tyrone'un başına çuval geçirilmesine ilişkin haklarında 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 17 sanık hakim karşısına çıktı.

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İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, 14 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Müşteki Tyrone için bulunduğu ülkeye yazılan yazıya cevap verilmediği bildirilen duruşmada, kimlik tespitleri yapılan sanıkların savunmaları alındı.

Sanıklardan Ata Ogün Kaplan, olay günü tesadüfen Sarayburnu’nda olduklarını, bir Amerikan gemisinin NATO tatbikatı için Türkiye’ye geldiğini ve müşteki Tyrone ile yolda karşılaştıklarını söyledi.

EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRME AMACIMIZ…

Müştekiye Amerikan askeri olup olmadığını sorduklarını anlatan sanık Kaplan, “Müşteki bize, sormuş olduğumuz gemiden indiğini söyledi. Naci isimli arkadaşımız şahsın kafasına çuvalı geçirdi. Biz de kendisiyle birlikteydik. Müştekiye, tepkimizin kendisine karşı olmadığını söyledik. Eylemi gerçekleştirme amacımız, 4 Temmuz 2003’de Süleymaniye’de kahraman Mehmetçiğimizin başına çuval geçirilmesine tepki vermekti.” diye konuştu.

Diğer sanıklar da sanığı tutmadan çuvalı geçirdiklerini, eylemlerinin 5 saniye sürdüğünü ifade etti. Mahkeme, müşteki hakkında yazılan talimatın dönüşünün beklenmesine ve diğer sanıkların savunmalarının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından sanıklar ve ellerinde çuvallar ve dövizler taşıyan bir grup TGB’li, İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı. (AA)

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