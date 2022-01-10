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ABD’nin yeni büyükelçisinden Ankara paylaşımı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, "Yeni evimiz Ankara'yı keşfetmenin heyecanını yaşıyoruz. Peki, bir sonraki ziyaretimizi sizce nereye yapmalıyız?" dedi.

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ABD’nin yeni büyükelçisinden Ankara paylaşımı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçi Flake ve eşinin Ulus’taki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclis Binasını ve Ankara Kalesi’ni gezdiği fotoğraflar yer aldı.

Flake yapılan paylaşımda, “Yeni evimiz Ankara’yı keşfetmenin heyecanını yaşıyoruz. Peki, bir sonraki ziyaretimizi sizce nereye yapmalıyız?” ifadelerini kullandı.

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