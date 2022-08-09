Abdülhamid Han Gemisi’nin ilk görev yeri belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdülhamid Han Gemisi'nin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusu olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı’nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni’nde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

*Ülkemizin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamit Han'ı görev yerine uğurlamak üzere bir aradayız.

*Bugün burada karşımızda duran fotoğraf, Türkiye'nin son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir. Doğrusu ben heyecanlıyım, heyecanlı olduğum kadar da geleceğe bakışımız ve bu noktada ufkumuz çok daha aydınlık.

*Son 20 yılda ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Sözümüzün somut örneği olan Abdülhamit Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun da sembolüdür.

*Daha önce paramızla dahi yaptıramadığımız sismik araştırmaları, bakın sondaj demiyorum, sondaj faaliyetlerini keşfedilen kaynakların ekonomiye kazandırılması süreçlerini artık kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz bir döneme girdik.

*Özellikle ekranları başında bizi izleyen milletime az önce bakanımızın da rakamlarıyla ifade ettiği gibi, bugün Abdülhamit Han sondaj gemimizle Türkiye farklı bir yere gelmiştir.

*Türkiye'nin dünyanın önde gelen petrol ve doğalgaz sondajcılarından biri haline gelmesini sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum.

*Hiç şüphesiz bugünlere bir anda gelmedik. Kolay da gelmedik. Uzunca bir süre kimi zaman sinsi oyunlarla, kimi zaman iyi niyetli ama cesaretsiz tercihlerle, kimi zaman açıkça ihanetlerle oyalandık.

*Vakit ve kaynak kaybettik. Ülkemizin 2023 hedeflerini belirlerken öncelikle çözmemiz gereken sorunların başında enerjideki dışa bağımlılığımızın geldiğini gördük.

*Yıllarca açılıp üzeri betonla kapatılan kuyuların sebep olduğu yılgınlığı ortadan kaldırmak için, kendi insan gücümüzle, kendi veri altyapımızla, kendi teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık.

*Şimdi varız, dört tane sondaj gemimiz, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız.

*Denizlerde dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başladık.

*Fatih sondaj gemimizi, her arayan bulamaz. Ama unutmayın, bulanlar arayanlardır. Bu şekilde göreve uğurladık. Bir süre sonra da müjdeli haberi aldık.

*Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi, ülkemize ve milletimize maddi karşılığının çok ötesinde bir moral vermiş, bir dönüm noktası olmuştur.

*Karaya ulaştığında bu gazı kullanılabilir hale getirip sistemimize aktaracak doğal gaz işleme tesisimizin temelini geçtiğimiz yıl attık.

*Haziran ayında da denize boru döşeme işlemine başladık. Sığ kısımlardaki boru döşeme işlemini bitirdik, derin kısımlardaki 165 kilometrelik kısmın 100 kilometresini tamamladık.

*Denizin 2220 metre altında yürütülen bu işlemlerle adeta su altında bir enerji üssü kuruyoruz.

*Fatih gemimiz halen Türkali-10 kuyusundaki sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Yavuz gemimiz Türkali-4 kuyusundaki üst işlemleri gerçekleştiriyor.

*Kanuni gemimiz de Türkali-6 kuyusunun alt tamamlama işlemlerini hamdolsun bitirdi.

*Böylece Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10 kuyudaki işlemleri birer birer bitirerek buradan gelecek doğal gazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz. Aynı anda 3 sondaj gemimizin çalıştığı bu saha, dünyada üretime en hızlı hazırlanan saha olarak kayıtlara geçmiştir.

*Denizlerde elde ettiğimiz başarıyı, karadaki keşiflerle taçlandırmak istiyoruz.

*Bu amaçla hem yeni kuyu açma hem daha önce açılıp üzeri kapatılmış kuyuları tekrar üretime kazandırma faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettiriyoruz.

*Yurt içi petrol üretimimiz 65 bin varile ulaştı. Hedefimiz yıl sonuna kadar 150 kuyu daha açarak bu rakamı katlayarak artırmaktır. Gemimizi Akdeniz’de Yörükler-1 Kuyusuna göndereceğiz.

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