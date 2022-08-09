Abdülhamid Han Gemisi’nin ilk görev yeri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdülhamid Han Gemisi'nin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusu olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı’nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni’nde konuştu.
Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
*Ülkemizin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamit Han'ı görev yerine uğurlamak üzere bir aradayız.
*Bugün burada karşımızda duran fotoğraf, Türkiye'nin son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir. Doğrusu ben heyecanlıyım, heyecanlı olduğum kadar da geleceğe bakışımız ve bu noktada ufkumuz çok daha aydınlık.
*Son 20 yılda ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Sözümüzün somut örneği olan Abdülhamit Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun da sembolüdür.
*Daha önce paramızla dahi yaptıramadığımız sismik araştırmaları, bakın sondaj demiyorum, sondaj faaliyetlerini keşfedilen kaynakların ekonomiye kazandırılması süreçlerini artık kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz bir döneme girdik.
*Özellikle ekranları başında bizi izleyen milletime az önce bakanımızın da rakamlarıyla ifade ettiği gibi, bugün Abdülhamit Han sondaj gemimizle Türkiye farklı bir yere gelmiştir.
*Türkiye'nin dünyanın önde gelen petrol ve doğalgaz sondajcılarından biri haline gelmesini sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum.
*Hiç şüphesiz bugünlere bir anda gelmedik. Kolay da gelmedik. Uzunca bir süre kimi zaman sinsi oyunlarla, kimi zaman iyi niyetli ama cesaretsiz tercihlerle, kimi zaman açıkça ihanetlerle oyalandık.
*Vakit ve kaynak kaybettik. Ülkemizin 2023 hedeflerini belirlerken öncelikle çözmemiz gereken sorunların başında enerjideki dışa bağımlılığımızın geldiğini gördük.
*Yıllarca açılıp üzeri betonla kapatılan kuyuların sebep olduğu yılgınlığı ortadan kaldırmak için, kendi insan gücümüzle, kendi veri altyapımızla, kendi teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık.
*Şimdi varız, dört tane sondaj gemimiz, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız.
*Denizlerde dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başladık.
*Fatih sondaj gemimizi, her arayan bulamaz. Ama unutmayın, bulanlar arayanlardır. Bu şekilde göreve uğurladık. Bir süre sonra da müjdeli haberi aldık.
*Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi, ülkemize ve milletimize maddi karşılığının çok ötesinde bir moral vermiş, bir dönüm noktası olmuştur.
*Karaya ulaştığında bu gazı kullanılabilir hale getirip sistemimize aktaracak doğal gaz işleme tesisimizin temelini geçtiğimiz yıl attık.
*Haziran ayında da denize boru döşeme işlemine başladık. Sığ kısımlardaki boru döşeme işlemini bitirdik, derin kısımlardaki 165 kilometrelik kısmın 100 kilometresini tamamladık.
*Denizin 2220 metre altında yürütülen bu işlemlerle adeta su altında bir enerji üssü kuruyoruz.
*Fatih gemimiz halen Türkali-10 kuyusundaki sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Yavuz gemimiz Türkali-4 kuyusundaki üst işlemleri gerçekleştiriyor.
*Kanuni gemimiz de Türkali-6 kuyusunun alt tamamlama işlemlerini hamdolsun bitirdi.
*Böylece Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10 kuyudaki işlemleri birer birer bitirerek buradan gelecek doğal gazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz. Aynı anda 3 sondaj gemimizin çalıştığı bu saha, dünyada üretime en hızlı hazırlanan saha olarak kayıtlara geçmiştir.
*Denizlerde elde ettiğimiz başarıyı, karadaki keşiflerle taçlandırmak istiyoruz.
*Bu amaçla hem yeni kuyu açma hem daha önce açılıp üzeri kapatılmış kuyuları tekrar üretime kazandırma faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettiriyoruz.
*Yurt içi petrol üretimimiz 65 bin varile ulaştı. Hedefimiz yıl sonuna kadar 150 kuyu daha açarak bu rakamı katlayarak artırmaktır. Gemimizi Akdeniz’de Yörükler-1 Kuyusuna göndereceğiz.