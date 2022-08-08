Abone Ol

Abdülhamid Han ilk sondajı için demir alıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın yarın Akdeniz'de ilk sondajı için demir aldığını bildirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Abdülhamid Han ilk sondajı için demir alıyor

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “Yarın büyük gün!.. Heyecanlıyız… Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor. Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun.” ifadesini kullandı.

İşlemleri tamamlanan geminin Mersin Taşucu Limanı’ndan yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanması bekleniyor. AA

Yunanistan'da Abdülhamid Han paniği: Masada üç seçenek var İlginizi Çekebilir Yunanistan'da Abdülhamid Han paniği: Masada üç seçenek var Abdülhamid Han gemisi Taşucu Limanı'na geri geldi İlginizi Çekebilir Abdülhamid Han gemisi Taşucu Limanı'na geri geldi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster