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Abdullah Gül’den, Erdoğan’a ‘geçmiş olsun’ telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yayınlanma: 15:06 - 07 Şubat 2022 Güncellenme:
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Abdullah Gül’den, Erdoğan’a ‘geçmiş olsun’ telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefonda görüştü. Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ‘a geçmiş olsun dileklerini iletti.

ERDOĞAN’DAN GÜL’E TEŞEKKÜR MESAJI 

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Gül'e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

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