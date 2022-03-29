Acele olmayan ‘Acele Kamulaştırma’ kararını Danıştay iptal etti

Cumhurbaşkanlığı'nın 5 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede Manisa Organize Sanayi Bölgesi alanının ilave yatırımlara imkan sağlamak üzere genişletilmesi amacıyla Yunusemre ilçesi Karaali ve Gürle Mahallesi'nde bulunan 3 milyon 364 bin 207,65 metrekare alana tekabül eden 517 adet taşınmaz için acele kamulaştırma kararı vermişti.

Acele kamulaştırma kararı verilen alan kamuoyunda 2020 yılında Volkswagen firmasının da 2020 senesinde önce yatırım yapacağı ve daha sonra vazgeçtiği alan olarak biliniyordu.

DANIŞTAY İLK DAVA DİLEKÇESİNİ REDDETTİ

Acele kamulaştırma kararının ardından bölgedeki 81 parsel sahibi, verilen kararın iptali için 9 Aralık 2020 tarihinde Danıştay'a tek bir dava açtı. Parsel sahiplerinin avukatı Ömer Talha Oğan tarafından dava için sunulan dilekçe kamulaştırmaya giren her parselin ayrı ayrı dava açması gerekçesiyle 23 Aralık 2020 tarihinde Danıştay tarafından reddedildi. Danıştay'ın ‘Red' kararına itiraz eden parsel sahiplerinin birçoğu daha sonra konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşırken, bazı parsel sahipleri ise Danıştay İdari Dava Dairesine itirazda bulundu.

İtirazları değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun ‘Proje bütünlüğü gereği acele kamulaştırmaya iptal davasının tek dilekçe ile toplu bir şekilde açılabileceğine' dair görüş bildirdiği öğrenilirken, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itirazların ise halen değerlendirmede olduğu bilgisine ulaşıldı.

Danıştay'ın ret kararını ardından parsel sahiplerinin avukatı Ömer Talha Oğan daha sonra 5 Mart 2021 tarihinde 4 taşınmaz sahibi için Danıştay'da açtığı 3 ayrı dava kabul edildi.

OSB KAMULAŞTIRMA ÜCRETLERİNİ YÜKSEK BULDU

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın adına kamulaştırma işlemlerini yürüten Manisa Organize Sanayi Bölgesi(MOSB)i ise, bilirkişilerin belirlediği kamulaştırma ücretlerini yüksek bularak, parsel sahiplerine ödeme yapmadı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi, acele kamulaştırma davalarını gerçekleştiren Asliye Hukuk Mahkemeleri'ne dönemdeki döviz kurlarındaki kırılganlık, piyasa koşullarının değişkenliğin ve öngörülemeyen ekonomik dalgalanmalarını sebep göstererek kamulaştırma ücretlerini ödenemeyeceği konusunda dilekçe sundu. Dilekçenin ardından MOSB'un bilirkişiler tarafından belirlenen kamulaştırma ücretlerini ödeyemeyeceği gerekçesiyle Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen dava dosyaları düşürüldü.

Edinilen bilgilere göre davaların düşürülmesinin ardından MOSB, bazı parsel sahipleriyle anlaşmaya sağlayarak kamulaştırma ücreti ödediği, bazı parsel sahipleriyle ile anlaşmaya varamadığı öğrenildi.

DANIŞTAY 4 PARSELİN ‘ACELE KAMULAŞTIRMASINI' İPTAL ETTİ

‘Acele Kamulaştırma' kararının iptali için Danıştay'a açılan ayrı ayrı açılan 3 davanın avukatlığını yapan Ömer Talha Oğan yaptığı açıklamada, açılan davaların kendileri için olumlu sonuçlandığını ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulanan avukat Oğan şu ifadelere yer verdi: “İlk olarak Danıştay'a 81 parsel sahibi için tek dilekçeyle dava açmak istedik. Ancak 81 parsel sahibinin tek dilekçeyle dava açamayacağını ve ayrı ayrı dava açılması gerektiğini belirtilerek dilekçemiz reddedilmişti. Bizde bunun üzerine 3 kişi adına 4 parsel için ayrı ayrı davalar açtık.

5 Mart 2020 tarihinde açtığımız 3 ayrı davamız geçtiğimiz günlerde Danıştay 6. Dairesi tarafından lehimize sonuçlandı. 3 ayrı davamızda Danıştay 6. Dairesi, 4 parsel için acele kamulaştırma kararını iptal etmiştir. Danıştay dosyalarının söz konusu kararında vatandaşa ödeme yapılmaması sebebiyle acelelik halinin olmadığına hükmetmiş, acele kamulaştırmayı söz konusu parsellerde iptal kararı vermiştir. Danıştay'ın bu kararı diğer parsel sahipleri içinde emsal niteliğinde olacak bir karardır.”

Açıklamasında Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin kamulaştırmaları ne zaman yapacağı ve belirlenen ücretleri ne zaman parsel sahiplerine ödeyeceği konusunda halen bir netlik kazanmadığını belirten avukat Oğan son olarak şöyle konuştu: “Bölge halkının yüzde 95'i geçimini tarımdan karşılayan çiftçilerden oluşmaktadır.

Yaşanan tüm süreç, bölge halkını bir belirsizlik içinde bırakmaktadır. Dövizdeki kırılganlığın bahane edilerek kamulaştırma sürecinin belirsizliğe bırakılması ve müvekkillerimize süreç hakkında aydınlatıcı bilgi verilmemesi tarımla uğraşan müvekkilleri mağdur etmektedir. Belirsizliğin giderilmesi adına ilgili kurumlara verdiğimiz bilgi edinme dilekçelerine cevap alamadık. Tüm bu mağduriyetleri gören Danıştay 6.Daire Başkanlığı acele kamulaştırma kararı hakkında iptal kararları vermiştir.”