Acı bal yiyen ve bayılan ayının halleri gülümsetti

Düzce'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların kovanlarındaki balı yiyen ayı bayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınan ayı kamyonetin kasasına konulurken, ayakta duramayan ayının halleri gülümsetti.

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Olay, Yığılca ilçesi Karakaş köyünde meydana geldi. Ormanda acı bal üretimi yapan arıcılar, kovanlarının yanında baygın bir ayı olduğunu ve kovanların parçalandığını fark etti.

“BİRAZDAN CANLANIR BİZE SALDIRIR”

Bunun üzerine ayının fazla bal yiyerek bayıldığını tahmin eden arıcılar, durumu Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi. Baygın ayı görevliler tarafından Orman İşletme Müdürlüğü aracına alındı. Ayıyı kamyonet kasasına koyan arıcılar, “Az yeseydin balı. Bal tuttu seni. Bal tuttuysa birazdan canlanır ve bize saldırır” dedi.

KENDİNE GELDİ, GÖZDEN KAYBOLDU

Kamyonetin kasasına oturan ayının halleri ise gülümsetti. Kontrolden geçirilen ayı ormana bırakılırken, kendisine gelmesinin ardından gözden kayboldu. (DHA)

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