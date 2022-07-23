Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alıyor

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ : 05.08.2022

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