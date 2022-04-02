Acil tıp teknikeri, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı

Pendik'te görev yapan acil tıp teknikeri Büşra Durmaz, gittiği bir vakada terk edilmiş bebeğe sütannelik yapmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Büşra Durmaz ve bebeğin videosunu paylaştı.

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Pendik ilçesinde görev yapan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, terk edilmiş bir bebek vakasında gittiğinde, aç olduğunu fark ettiği bebeği kendi bebeği gibi emzirmeye başladı.

Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, sütanneliğini yaptığı bebeğe kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Durmaz, bebeğe Nisa Mihriban adını koydu.

SAĞLIK BAKANI PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden Büşra Durmaz'ın, bebek ile ilgilendiği bir video paylaştı.

Bakan Koca paylaşımda, “Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu, Nisa Mihriban” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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