Adalet Bakanlığı personel alımı gerçekleştirecek! Adalet Bakanlığı personel alımı hangi bölümlere yapılacak?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022'de bakanlığa 12 bin 933 personel alımı yapılacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı personel alımı için henüz bir tarih bilgisi paylaşılmazken, alımın en çok yapılacağı bölüm 6 bin 683 kişi ile Personel Genel Müdürlüğü olacak.

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Bakan Bozdağ, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum” dedi.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ BÖLÜMLERE YAPILACAK?

Bekir Bozdağ’ın paylaşımına göre, Personel Genel Müdürlüğü’ne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’na 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na 187 sözleşmeli personel alınacak.