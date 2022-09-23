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Adana’da IŞİD soruşturması: 7 gözaltı

Adana'da terör örgütüyle bağlantılı olduğu ileri sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma: 07:22 - 23 Eylül 2022 Güncellenme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde IŞİD adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

FOTO: DHA

Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere TEM şubesi operasyon timi ve özel harekat polisleriyle baskın yapıldı.

FOTO: DHA

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.

FOTO: DHA

Ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (AA-DHA)

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