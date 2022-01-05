Adana’nın 100. gurur yıl dönümü kutlanıyor

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, bu yıl Adana Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilçe belediyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortak düzenledikleri ve katkıda bulundukları törenlerle her yılkinden daha büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Mehmet SERBES

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Törenlerin bugün 5 Ocak Meydanı’nda başlayan bölümünde, 100 yıl önce düşman işgalinin sona ermesinin ardından, o tarihte vatandaşlar tarafından dikilen en büyük bayrağı temsilen dikilen Türk Bayrağı, ellerde taşınarak tarihi Büyüksaat ile Ulu Cami minaresi arasına asıldı. Bu sırada bir manga asker tarafından saygı atışı yapıldı.

Daha sonra Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından katılımcılar İstasyon Meydanı’na yürüdü ve saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından İstasyon Meydanındaki törenler başladı. Burada Pozantı’dan bisikletli sporcular tarafından “Atatürk’ün Mücahitlerinden Adana’ya” isimli düzenlenen etkinlikle taşınan Türk bayrağı Vali Elban’a teslim edildi.

Vali Süleyman Elban, burada yaptığı konuşmada, Adana’nın işgali sonrası Fransız askerleri ve yanlarında getirdikleri Ermeni çeteciler tarafından zulüm yapılmaya başlandığını, Adanalıların kentin dört bir yanından bu işgal ve zulme karşı hemen direniş başlattığını ifade ettiğini belirterek, kurtuluş mücadelesinden örnekler verdi ve vatandaşların bayramlarını kutladı. Elban, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, şehitlere ve gazilere minnet ve şükranlarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar da Atatürk’ün, ulusal kurtuluş mücadelesinin başlangıcının Adana’da olduğuna atıfta bulunarak “Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü, bu memlekette bu güzel Adana’da doğmuştur.” sözünü söylediğini kaydetti.

Törenlerde Jandarma Genel Komutanlığı merasim bölüğü gösteri yaptı. Mehter takımı da konser verirken, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı askerler de iki helikopterle “Üzüm salkımı” gösterisi gerçekleştirdi.

Tarihi Taş Köprü başta olmak üzere kentin önemli eserlerinin ışıklandırıldığı Kurtuluş Günü'ne özel olarak birçok sanat ve kültür etkinlikleri düzenlendi, halk oyunları oynandı.