AFAD’ın deprem konutları kura çekimi mahkemelik oldu

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8’lik deprem sonrasında merkeze bağlı Zafran Mahallesi’nde yapılan deprem konutlarının kura çekimlerinde bodrum katlarında kuraya dahil edildiği ve durumun ‘eşitlik ilkesine aykırı’ olduğu gerekçesiyle AFAD’ın gerçekleştirmiş olduğu kurada yürütmeyi durdurma kararı için dava açtı.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elazığ'da 2020'de meydana gelen 6,8'lik deprem sonrasında TOKİ tarafından Zafran Mahallesi'nde yapılan deprem konutlarının kura çekimlerinde daha önce bodrum katları kuraya dahil edilmezken Zafran'daki deprem konutlarında bodrum katlardaki dairlerin kuralara dahil edilmesinden dolayı depremzede vatandaşlar mağdur oldukları gerekçesiyle kura çekiminin yürütmenin durdurulması istemiyle Elazığ 1 İdare Mahkemesine dava açtı.

Davayı açan Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Avukat Erhun Karakuş, ”Aynı ilde meydana gelen deprem neticesinde, aynı depremden etkilenerek evleri ağır hasar gören vatandaşlar arasında, bir kısmının dahil edildiği kuralara bodrum katlar dahil edilmezken, bir kısmının dahil olduğu kuraya bodrum katların dahil edilmesi eşitlik ilkesine de, hukuka da vicdana da açıkça aykırılık teşkil etmektedir” dedi.

“BODRUM KATLARININ KURAYA DAHİL EDİLMESİ EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI”

Zafran Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının kurasıyla ilgili 50'ye yakın depremzedenin kendisine ulaştığını ve kurada haksızlık yapıldığını söylediklerini belirten İl Başkanı Erhu Karakuş, şunları söyledi:

“50'ye yakın vatandaşımız bana ulaştı. Vatandaşlarımızın bana söylediği şey, 'AFAD şimdiye kadar yaptığı kuralarda bodrum katları kuraya dahil etmezken Zafran'da bodrum 1, bodrum 2'leri 400 küsur daireyi kuraya dahil ettiler bize bodrum kat çıktı' diyorlar.

Benim evim 3+1'di bana eski 2 bodrum çıktı diyorlar. Bende bunu teyit ettim. Davalı idarece daha evvel çekilen kuralarda taşınmazların bodrum katları kuraya dahil edilmemişken davaya konu kura çekim işleminde bodrum katların kuraya dahil edilmesi anayasal bir hak olan eşitlik ilkesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Şöyle ki, aynı ilde meydana gelen deprem neticesinde, aynı depremden etkilenerek evleri ağır hasar gören vatandaşlar arasında, bir kısmının dahil edildiği kuralara bodrum katlar dahil edilmezken, bir kısmının dahil olduğu kuraya bodrum katların dahil edilmesi eşitlik ilkesine de, hukuka da vicdana da açıkça aykırılık teşkil etmektedir.”

“YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI İSTEDİK”

Bazı depremzedelerin kurasında bodrum katlar dahil edilmezken başka kuralarda ise bodrum katlarının kuraya dahil edildiğini belirten Karakuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir kısım vatandaşın kura torbasında bodrum katlar konulmazken davamıza konu olan diğer bir kısım vatandaşın kura torbasına bodrum katların konulması, müvekkilimin sanki depremden etkilenmediğini, hak sahibi olmadığı halde kendisine zaten iyilik yapıldığı için bu kuraya tabi tutulduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Hatta depremzede vatandaşlarımızın bir iddiası da Zafran Mahallesindeki konutların kura dışı birilerine verildiği yönündeydi. Çok sayıda talep gelince bende AFAD'ın sitesinden yapmış oldukları son iki üç kurayı inceledim hakikaten bodrum kata denk gelmedim.

Bunun üzerine bende vatandaşlara, ‘Eğer siz bu konuda ciddiyseniz içinizden biri gelsin vekâletini versin ben hiçbir avukatlık ücreti almadan bu iptal davasını açacağım' dedim ve sonrasında davayı açtım. Şuan yürütmeyi durdurma kararı istedik mahkeme bir ay içerisinde bir karar vermesini bekliyoruz”

İlginizi Çekebilir Deprem konutları depremden çıkmış gibi