Ağaçları yangından korudular, iş makinalarından koruyamadılar

Adana'nın Kozan ilçesinde geçtiğimiz sene yangının meydana geldiği Gökgöz Köyü yakınlarındaki alanda damgasız ağaçların kesildiği iddiası köylüleri ayağa kaldırdı. "Yangında ağaçları korumak için ölümden döndük. Şimdi ormana kepçelerle girdiler. Asırlık çınarları kesiyorlar" diyen köylüler, bu kez ağaçların kesimini engellemek için seferber oldu.

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28 Temmuz 2021 tarihinde Adana’nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi’nde başlayarak, Salmanlı, Gökgöz, Akdam ve Akarca köylerini etkileyen yangında çok sayıda ev, ahır yanmış, küçük ve büyükbaş hayvan telef olmuştu.

Aradan geçen sürede ormanlık alanlarda yanan ağaçların kesimi için ihale yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Gökgöz Köyü'ne yakın mesafedeki ormanlık alanda, yangından etkilenmeyen asırlık ağaçların da müteahhit firma tarafından kesildiği köylüler tarafından iddia edildi.

KÖYLÜLERİ AYAĞA KALDIRDI

Usulsüz ağaç kesimi yapıldığını ve sağlam ağaçların kesildiğini iddia eden köylüler ayaklanarak ağaç kesimine tepki gösterdi.

“Bize ağaçların damgalı olduğunu söylediler ancak öyle olmadığı ortaya çıktı” diyen köylüler, yetkili mercilere şikayette bulunduklarını söyledi. Köylüler, kesilmiş ağaçların görüntüsünü de SÖZCÜ ile paylaştı. Paylaşılan görüntü ve fotoğraflarda birçok sağlam çınar ağacının kesildiği görüldü.

“AĞAÇLARI KORUMAK İÇİN ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜK”

Geçtiğimiz temmuz ayında adeta seferber olarak orman yangınlarına karşı mücadele eden köylüler, “Biz o dönem neredeyse ağaçları korumak için ölümden dönmüştük. Şimdi çınarlara kepçelerle girdiler. Kurtarmak için mücadele ettiğimiz, 100-200 yıllık anıt ağaçların kesildiğini görünce insan ağlamak istiyor” diye konuştu.

Ağaçların kesimini engellemek isteyen vatandaşların günden günde bölgede nöbet tuttuğu öğrenildi. Köylüler, “Biz köyümüzü korumakta kararlıyız” dedi.

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