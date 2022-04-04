Ağbaba’dan Nebati’ye tepki: Bakkal olsa alışveriş yapılmayacak kişiyi bakan yapınca sonuç böyle oluyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Elhamdülillah piyasalar iyi, canlı" sözlerine tepki gösterdi. Ağbaba, "Londra'ya gide gele kendini İngiltere'de bakan sanıyor olmalı. Bakkal olsa alışveriş yapılmayacak kişiyi bakan yapınca sonuç böyle oluyor" dedi.

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Bursa İş Dünyası Buluşması programında ekonomi ve piyasalar hakkında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geldiğini hep birlikte göreceğiz. Piyasada işler elhamdülillah iyi, piyasalar canlı. Kapasite kullanım oranları yüzde 80'lerde. Ticaret iyi” ifadelerini kullanmıştı.

“LONDRA’YA GİDE GELE KENDİNİ İNGİLTERE’DE BAKAN SANIYOR OLMALI”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Bakan Nebati’nin “Elhamdülillah piyasalar iyi canlı” sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

* 20 yıllık enflasyon rekorunun kırıldığı gün Nebati: ‘Kur ve faizin üstesinden geldik sırada enflasyon var. Elhamdülillah piyasalar iyi canlı’.

* Londra’ya gide gele kendini İngiltere’de bakan sanıyor olmalı. Bakkal olsa alışveriş yapılmayacak kişiyi bakan yapınca sonuç böyle oluyor.

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