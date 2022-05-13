Ahırına yıkım kararı çıkan AKP’li çiftçi isyan etti

Bursa'da, 20 yıldır AKP üyesi olduğunu söyleyen Bayram Yazıcı, Kestel'in Kazancı Köyü'nde ahşaptan yapılmış ahırına yıkım kararı çıkınca AKP'li belediye önüne ineklerini getirip isyan etti.

Halil ATAŞ

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Bursa’nın Kestel ilçesinde, AKP üyesi olduğunu söyleyen hayvan yetiştiricisi Bayram Yazıcı, ahırına yıkım kararı çıkınca isyan etti.

KAÇAK OLDUĞU İDDİASIYLA YIKIM KARARI ÇIKTI

AKP’li Kestel Belediyesi, Kazancı Köyü’nde hayvan yetiştiriciliği yapan Bayram Yazıcı’nın kaçak olduğu ileri sürülen ahşap ahırına ceza kesti.

Ahırına yıkım kararı çıkan Yazıcı, bugün ineklerini de alarak belediye önünde eylem yaptı.

“AK PARTİ’NİN HIRSIZLIĞINI İSPAT ETMEYE GELDİM”

Yaşananlara isyan eden Yazıcı, şunları söyledi:

*Ben 20 senedir Ak Partili’yim. Biz dağa mı çıkalım, silah mı alalım elinize. Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı’na sesleniyorum buradan. Belediye başkanı gelsin buraya.

*Ben Türkiye’yi temsil etmeye geldim buraya. AK Parti’nin hırsızlığını ispat etmeye geldim. Köyde saraylar, villalar duruyor. Benim eşim AK Parti kadın kollarında. Artık bıktım, bıktım.

Polisin müdahale ettiği Yazıcı ve oğlu gözaltına alınarak, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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