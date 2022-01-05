Aidatlardaki olağanüstü artış vatandaşı sokağa döktü

İstanbul’da bazı sitelerde yönetimin aidatlarda yüzde 70’e varan zam yapması vatandaşı isyan ettirdi. Evlerinin pencerelerine çıkıp tencere tava sesleri çıkaran, ışık açma kapama eylemi yapanların yanı sıra çok sayıda site sakini sokağa döküldü. ‘Yönetim istifa’ sloganları yükseldi.

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Yeni yılda vatandaşlar peş peşe gelen zam haberleriyle sarsılırken, site ve apartman yönetimlerinin de aidatlarda olağanüstü artışa gitmesi isyan ettirdi. İstanbul'un birçok noktasından aidatlara karşı vatandaşların protesto düzenlediği görüldü.

AİDATA YÜZDE 70'LİK ZAM

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan, kiraların 1200-1700 TL arasında değiştiği bir sitede aidatlarda yüzde 70 oranında zam yapıldı. Buna göre 1+0 daireler için aidat 380 TL, 1+1 için 449 TL, 2+1 için 544 TL olarak belirlendi.

PENCERELERE ÇIKIP ‘İSTİFA' DİYE BAĞIRDILAR

Esenyurt'taki siteden ulaştırılan görüntülerde vatandaşın pencerelere çıkıp ışık açma kapama eylemi yaptığı, tencere-tava sesleri çıkardığı ve ‘Yönetim istifa' sloganları attığı görüldü. Eylemlerin 3 gündür devam ettiği öğrenildi.

SİTE SAKİNLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Sözcü Whatsapp Haber Hattı'na Hadımköy TOKİ 3. Etap sitesinden ulaştırılan görüntüde ise site sakinlerinin sokağa çıkıp zamları protesto ettiği, yönetimi istifaya çağırdığı görüldü. Çok sayıda site sakini sokağa çıkarak yürüyüş düzenlerken arabaların kornaları ve tencere tava sesleri eyleme eşlik etti. Siteye tedbir amacıyla güvenlik güçleri sevk edildi.

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