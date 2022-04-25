Ak Gençlik Ocakları TBMM gündeminde

Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Barış Çiftçi’nin sosyal medyadaki yayınlarının ardından CHP harekete geçti. Olayı Meclis gündemine taşıyan İzmir Milletvekili Murat Bakan, paramiliter örgüt görüntüsü verdiğini belirttiği dernek hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan açıklama istedi.

Gökmen ULU

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İçişleri Bakanlığı tarafından kuruluşuna izin verilen ve faal görülen “Ak Gençlik Ocakları” adlı derneğin başkanına ait lüks aracın fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu. Fotoğraflarda söz konusu lüks aracın plakasının “Genel Başkan” yazılı kırmızı bir şeritle kapatıldığı, Cumhurbaşkanlığı forsunun da yer aldığı “Ak Gençlik Ocakları” ifadesinin yazılı olduğu bir araç kartının kullanıldığı ve en üst düzey protokoldeki araçların kullanımına izin verilen ve geçiş üstünlüğü sağlayan araç çakarı bulunduğu görüldü.

AKP GENEL MERKEZİ VE KAYMAKAMLIK ZİYARETLERİ

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Murat Bakan, “Açık kaynaklarda yapılan araştırmalarda, söz konusu aracı da kullanan, Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı sıfatını kullanan Barış Çiftçi adlı kişinin, daha önce Hakan Yiğit adlı kişinin genel başkanı olduğu Ak Ocaklar isimli başka bir derneğin Mersin il başkanlığı görevini yürüttüğü, kaymakamlıklar ve AKP Genel Merkezi dahil birçok kurum ve makama ziyaretlerde bulunduğu, Çiftçi'nin genel başkanı olduğu Ak Gençlik Ocakları adlı derneğin 6 bin üyesinin olduğu ve derneğin İstanbul, Şırnak ve Diyarbakır illerinde şubelerinin bulunduğu bilgilerine ulaşılmaktadır” dedi.

“BİZE ÖLMEK GÜZEL, BİZE CEZAEVİ GÜZEL, BİZE İŞKENCE GÜZEL”

Murat Bakan, Barış Çiftçi'nin dikkat çeken sosyal medya yayınlarından örnekler vererek sözlerini şöyle sürdürdü:

“‘Mersinli İş Adamları Barış Çifti & Adanalı Ahmet' yazılı, 6 Mayıs 2020 tarihli ‘Barış Çiftçi Adanalı Ahmet #sedatpeker #mersin #istanbul' başlıklı bir videoda; Barış Çiftçi, bir aracın içinde Ölürüm Türkiyem adlı şarkı çalarken, bozkurt işareti yaparak şu ifadeleri kullanmıştır: Bize ölmek güzel, bize gülmek güzel, bize cezaevi güzel, bize işkence güzel Allah'ın izniyle. Bizi cezaeviyle korkutamazlar, bizi işkenceyle korkutamazlar. Çünkü biz bu vatanın sevdalıları, çünkü biz bu vatanın delileriyiz arkadaşlar. Bir umuttur yaşamak.”

“PARAMİLİTER ÖRGÜTLENME GÖRÜNTÜSÜ”

“Demokratik hukuk devleti içinde bir dernek başkanının kendi ifadeleriyle ‘ölmek,' ‘cezaevine girmek,' ‘işkence görmek' gibi kavramlardan gururla bahsetmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Derneğin ismine, organizasyon yapısına, dernek yöneticilerinin söylem ve davranışlarına bakıldığına iktidarla ilişkili, karanlık, gayrı resmi paramiliter örgütlenme görüntüsü vermektedir” diyen Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, “Ülkenin güvenliğinden sorumlu bir bakan olarak bu durumu nasıl açıklıyorsunuz” diye sordu.

“CEZAİ İŞLEM YAPILDI MI? DEVLET DESTEĞİ VERİLDİ Mİ?”

Bakan, Barış Çiftçi'nin lüks makam aracındaki “Genel Başkan” yazılı kırmızı şeritli plakası, Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu araç kartı, en üst düzey protokol mensuplarının kullanım hakkı olan araç çakarı kullanması hakkında Süleyman Soylu'dan açıklama istedi.

Söz konusu derneğin faaliyetleri hakkında bilgi isteyen Murat Bakan,

“Ak Gençlik Ocakları adlı dernek kaç kez denetlenmiştir? Bu denetimler kapsamında mevzuata aykırılık tespit edilmiş midir? Edildiyse hangi işlemler uygulanmıştır? Derneğin hangi illerde şubeleri bulunmaktadır ve kaç üyesi vardır? Yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri kimlerden oluşmaktadır? Kamu yararına dernek midir” sorularını yöneltti.

Bakan, “Ak Gençlik Ocakları’na devlet desteği veriliyor mu” sorusunu da gündeme getirerek, “Derneğe ne kadar nakdi ya da ayni destek yapılmıştır? Bağış adıyla ne kadar destek yapılmıştır? Bakanlığınız derneğe sivil toplum kuruluşları için ayrılan bütçeden destekte bulunmuş mudur? Bulunduysa ne kadardır” ifadelerine yer verdi. Bakan ayrıca, “Ak Gençlik Ocakları’nın faaliyetleri hakkında hukuka aykırılık bakımından inceleme veya soruşturma başlatıldı mı” diye sordu, detaylı açıklama istedi.