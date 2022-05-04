Akademisyenin Teksas’ta şüpheli ölümü

ABD’ye doktora için giden Boğaziçili Emre Soykök, üniversite yurdundaki odasında ölü bulundu. Ailesi; Emre’nin mutlu, neşeli, hayat dolu olduğunu, intihar etmesi için hiçbir neden bulunmadığını söyledi.

Erdoğan SÜZER

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Emre Soykök, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni dereceyle bitirdikten sonra aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

8 ay önce burs kazanarak, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın da okulu olan ABD'deki Dallas Teksas Üniversitesi’ne doktora eğitimi için gitti. Üniversite kampüsündeki yurtta tek kişilik odada kalan Emre, akademik eğitiminin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de ağırlık verdi.

TÜBİTAK'tan bilim insanı bursu da alan Emre'nin hayatı 21 Nisan günü gizemli bir şekilde son buldu. Emre'nin ölüm haberi Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğu aracılığıyla iki gün sonra 23 Nisan'da gecesi ailesine bildirildi. Odasındaki cansız bedenine de iki gün sonra ulaşıldığı açıklandı.

AĞABEY SOYKÖK: İNTİHAR OLAMAZ

Ağabeyi Caner Soykök, “Telefonu bloklanmış. Facebook ve WhatsApp hesapları ise açıktı. Ancak birkaç saat sonra sosyal medya hesapları da aniden kapandı. Emre öldükten sonra hesapları kim kapattı? ABD'deki dedektifler de buna şaşırdı” dedi. Soykök, kardeşiyle son iki güne kadar telefon ve internet üzerinden görüştüklerini, intihar eğilimine ilişkin en küçük bir belirti dahi hissetmediklerini belirterek, şunları söyledi:

– En büyük hedefi Boğaziçi'ne hoca olarak dönmekti ve bunun için gün sayıyordu. Notları çok yüksek olduğu için önünde hiçbir engel de yoktu. Kaldığı tek kişilik yurt odasında kendi tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. Silah sesini duyan yok, kamera görüntüsü, ses kaydı yok. Teksas'ta herkes silah aldığı için o da merak edip almıştı. Biz cinayetten şüphe ediyoruz. Olayın aydınlatılması için devletten yardım istiyoruz.

“OLAYIN AYDINLATILMASI İÇİN YARDIM BEKLİYORUZ”

Emre'nin babası Hasan Soykök de oğlunun gelecek planları olduğunu belirterek, onu tanıyan bir kimsenin intihar ihtimalini kabul etmeyeceğini söyledi. Anne Suna Soykök ise şu ifadeleri kullandı:

“Emre'yi maddi, manevi hiç yalnız bırakmadık, mutlu bir çocuk olarak yetiştirdik. Ben oraya büyük hayallerle güle oynaya gönderdim, 8 ay sonra cenazesi geldi. Devletten olayın aydınlatılması için yardım bekliyoruz. Çocuğumu geri getiremem. Herkes yurt dışı diyor, kurtuluşu orada görüyor. Başka çocuklar gurbet ellerde yok olmasın, anne babalar yanmasın.

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