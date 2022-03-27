Akar: Türkiye elinden gelen her türlü gayreti gösterdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak "Türkiye elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha Forumu’na katılmak üzere gediği Katar’ın başkentinde, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ukrayna’daki son duruma ilişkin değerlendirmeler yapan Akar, şunları söyledi:

“Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesinde barış, istikrar için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin sağlanması, masum insanların tahliyesinin gerçekleştirilmesi için başta Cumhurbaşkanı’mız olmak üzere Türkiye elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor.”