Akaryakıt istasyonunun da olduğu dinlenme tesisinde korkutan yangın

Aksaray'da, bir dinlenme tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlerin tesisin yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması çalışma başlattı.

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Yangın, saat 17.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi Karasu kavşağında bulunan bir dinlenme tesisinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, alevlerin akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun şekilde mücadele ediyor. DHA

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