Akbelen’de 400 gündür nöbet tutuyorlar! 3. kez keşif yapılacak

Muğla’nın Milas ilçesindeki iki termik santralin kömür sağlamak amacıyla yaklaşık 680 dönümlük ormanlık ve zeytinlik arazide maden ocağı açmasına dur demek için 400 gündür nöbet tutup direnen İkizköylüler mücadelesini sürdürürken devam eden davada 3. kez keşif yapılacak.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'un Akbelen ormanlarında kömür ocağı açılmasını engellemek için asırlık çam ağaçlarının bulunduğu Akbelen ormanlarında 400 gündür çadır kurup nöbet tutan köylüler ve İkizköy Çevre Komitesi çevrecilere ve Muğlalılara çağrıda bulunarak yapılacak 3. keşifte bilirkişi keşfine gelmelerini istedi.

YARIN 3. KEZ KEŞİF YAPILACAK

Milas sınırları içerisindeki Yeniköy ve Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye tahsisinin iptali için İkizköylülerin açtığı davada Muğla 1. İdare Mahkemesi üçüncü kez keşif yapılmasına karar verdi.

Yarın sabah 10.00'da Akbelen ormanlarında yapılacak keşif öncesinde köylüler ve çevreciler doğaseverlerin nöbet alanında bulunmaları için çağrıda bulundu.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

İkizköy Çevre Komitesi tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

*Geçen yıl nisan ayında, Akbelen Ormanı'nın yok edilerek alanda kömür madeni işletilmesi için verilen iznin iptali için Tarım ve Orman Bakanlığı'na karşı açtığımız davada; mahkeme bilirkişi incelemesi ve keşfin bir kez daha tekrarlanmasına karar verdi.

*İlk keşifte avukatlarımız hakarete uğradı; uzmanlarımızın ve davacı olarak bizim konuşmamıza izin verilmedi. İkinci keşiften sonra, 4 uzman ‘Maden Akbelen Ormanı'nı, tarım alanlarını, zeytinlikleri, su havzasını yok edecek; geri döndürülemez ekolojik yıkım yaratacak' diye vurgulamasına rağmen, rapor sonuç kısmında ‘ama elektrik üretmemiz lazım' denerek bitirildi.

*Oysa meslek odaları, TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın ortak yayınladığı rapor gösteriyor ki ne Muğla ne Ege Bölgesi, bu eski ve kirli santrallere muhtaç değil. Akbelen Ormanı'nı elektrik için kurban etmek zorunda değilsiniz.

“TERMİK SANTRAL ŞİRKETİ ZEYTİNCİLİK KANUNU'NU DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR”

*Şirketin ‘zeytincilik yasası bizi engelliyor' açıklamasını, Danıştay'ın zeytinlikleri madencilik faaliyetlerine açan Maden Yönetmeliği değişikliğinin yürütmesinin durdurulması kararı kaldırıldı. Şirket ve iktidar partileri tarafından Zeytincilik Kanunu'nda benzer bir değişiklik için hazırlık ve lobi yapıldığı ortaya çıktı.

*Tüm bu hukuki ve politik gelişmeler oladursun, İkizköylüler olarak, dostlarımızla birlikte tam 1 yılı dolduran orman nöbetine devam ediyoruz. Üçüncü keşfe, işte bu dirayetli direnişin, gönüllü hukuk ekibimizin ve gönüllü uzmanlarımızın gücü ve bütün bu yoğun süreçte bizi yalnız bırakmayan İkizköy'ün dostlarının dayanışması ile gidiyoruz.

*Bilimsel ve hukuki etikle, vicdan ile hareket edildiğinde, üçüncü keşif ve bilirkişi incelemesinden, ormanımızın ağacı, kuşu, mantarı, çalısı, toprağı, suyu ile bir bütün olarak orman olarak korunması ve kömür madeni işletme izninin iptali yönünde bilimsel görüş çıkacağına tüm yüreğimiz ve aklımızla inanıyoruz.

“AKBELEN İÇİN ADALET MÜCADELESİNE HERKESİ BEKLİYORUZ”

*Bir kez daha ‘Akbelen için adalet' demek üzere, tüm İkizköy dostlarını, yaşam savunucularını, ekoloji mücadelesi veren tüm yoldaşlarımızı, doğanın ve toplumun yararını gözeten tüm demokratik kurumları bekliyoruz. En kalabalık halimizle hep birlikte bir kez daha haykırmak için 8 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da buluşuyoruz.

AĞAÇLARI YENİDEN DİKMİŞLERDİ

Daha önce yapılan keşifler öncesinde termik santral şirketi zeytin ağaçlarını iş makinaları ile yerinden sökmüş köylülerin eylem ve tepkileri üzerine geri dikmek zorunda kalmıştı.

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