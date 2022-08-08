Akbelen’de bilirkişi incelemesinde ilginç görüntü! Katlettikleri ağaçların gölgesine sığındılar

Milas Akbelen Ormanları'nda üçüncü kez yapılan bilirkişi incelemesine şirket temsilcilerinin ağaç gölgesine sığındığı görüldü. Görüntüyü yorumlayan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, "Beşli çetenin temsilcileri, rant uğruna katlettikleri zeytin ağaçlarının gölgesine sığınmak zorunda kaldılar" dedi.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanları’nda iki termik santrale kömür sağlamak amacıyla yaklaşık 680 dönümlük ormanlık ve zeytinlik arazide maden ocağı açmasına dur demek için 400 gündür nöbet tutup direnen İkizköylüler mücadelesini sürdürürken devam eden davada 3. kez bilirkişi keşfi yapıldı.

KÖYLÜLER DİRENİŞİ SÜRDÜRDÜ

Bilirkişi keşfine çok sayıda doğasever ve köylüler de katıldı. Doğaseverler, “Akbelen için adalet”, “Zeytin kardeşliği kazanacak”, “Ormanımızı vermeyeceğiz” pankartları açtı.

AĞACIN GÖLGESİNE SIĞINDILAR

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanları’nda üçüncü kez yapılan bilirkişi incelemesine katıldı. Erbay, şirket temsilcilerinin, bir ağacın gölgesine sığındığı görüntüye dikkat çekti. Erbay, “Katlettikleri zeytin ağaçlarının gölgesine sığınmak zorunda kaldılar” yorumunda bulundu.

“BODRUM VE MİLAS’I SUSUZ BIRAKACAKLAR”

Erbay, inceleme alanında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bölgede üçüncü kez keşif yapılıyor. Maden sahasının genişletilmesi için, yüzlerce yıldır yöre halkının geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarımız yok edilmek isteniyor. Burada büyük bir doğa talanı var. Bu bölge Bodrum ve Milas bölgesinin temiz su kaynaklarının olduğu bir bölge. Bu projenin hayata geçmesi sonucunda bu su kaynaklarına geri dönüşü olmayan zararlar verilecektir. Bodrum ve Milas susuz kalacaktır. Biz doğamızı talan projelerine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.”

AĞAÇLARI SÖKÜP YENİDEN DİKMİŞLERDİ

Daha önce yapılan keşifler öncesinde termik santral şirketi zeytin ağaçlarını iş makinaları ile yerinden sökmüş köylülerin eylem ve tepkileri üzerine geri dikmek zorunda kalmıştı.

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