Akçakale şehitleri memleketlerine uğurlandı
Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi sınır hattında teröristlerin bir menfeze döşedikleri el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, Onbaşı Enes Koç ve sözleşmeli er Ertuğrul Ulupınar memleketlerine uğurlandı.
3 şehit için GAP Havalimanı’nda düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile şehitleri sila arkadaşları ve yakınları katıldı.
Vali Erin şehitlerin askeri uçağa konan Türk Bayrağı'na sarılı tabutlarını tek tek okşayarak uğurlarken, protokol mensupları da şehit yakınlarını teselli edilmeye çalışıldı. İl Müftüsü Ramazan Tolan’ın duasının ardından şehit Murat Alyakut’un naaşı Kahramanmaraş’a, şehit Ertuğrul Ulupınar’ın naaşı Mersin’e, şehit Enes Koç’un naaşı ise İstanbul’a gönderildi.