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Akçay’da tekne battı: 1 kişi kurtuldu, 2 kişi kayıp

Balıkesir'in Edremit ilçesinde içinde 3 kişinin bulunduğu öğrenilen fiber tekne battı. Yaşanan kazadan 1 kişi sağ olarak kurtulurken,  suda kaybolan 2 kişinin bulunması için sahil güvenlik ve dalış timleri seferber oldu.

Yayınlanma: 12:15 - 20 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Edremit’de dün gece 19.15 sıralarında S.Y., H.H.I. ve D.O., dıştan takma motorlu fiber tekne ile Akçay 2'nci Köprü mevkiinden denize çıkarak ‘Never Say Never’ isimli (alargada tonoza bağlı) tekneye gitmeye çalıştı.

Yaklaşık 1 saat sonra tekrar sahile geri dönmek isteyen 3 arkadaşın bulunduğu fiber teknenin motoru arıza yaparak sürüklenmeye başladı. S.Y., sahilden bir tanıdığını arayarak yardım istedi.

Olayı duyar duymaz teknesi ile yardıma koşan vatandaş, battığını gördüğü tekneden sadece D.O.’ya ulaşabildi. Sahil güvenlik ve dalış timleri ihbar üzerine olay yerine giderek arama çalışmalarını başlattı.

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