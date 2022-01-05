Akdeniz’de 5.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem oldu.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre sabah saat 06.21’de 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. 10.8 km derinliğinde ölçülen depremin merkez üssü Manavgat’ın yaklaşık 80 km. açığı olarak belirlendi. Deprem Antalya ve çevresi ile Kıbrıs’ta da hissedildi. AFAD da depremin büyüklüğünü 5.3 olarak ölçtü.





‘OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR’

AFAD’dan yapılan açıklamanın devamında olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı belirtilerek, “Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadeleri kaydedildi.