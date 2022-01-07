Akkuyu’da yatak sayısı artırımı kabul edilmedi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nden son yapılan işçi eylemi ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada eylemin birkaç alt yüklenici firmada çalışanların barınma sorunu ile ilgili olduğu belirtilerek, yatakhanelerdeki kapasite artırımı konusunda yapılan artırma başvurusunun kabul edilmediği belirtildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmakta olan işçilerin yaptığı eylemle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada eylemin birkaç alt yüklenici firmada çalışanların barınma sorunundan kaynaklanmasına yönelik olduğu belirtilerek, yatakhanelerdeki kapasite artırımına yönelik talebin kabul edilmediği belirtildi.

“İNŞAATIN EN YOĞUN AŞAMASINA GELİNDİ”

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nükleer güç santrali (NGS) olan Akkuyu NGS'nin 4 ünitesinin tamamında tam ölçekli inşaat ve montaj çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“İnşaatın en yoğun aşamasına gelinmiştir. Bu sebeple projede sürekli olarak nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Projede çalışan işçileri Akkuyu NGS şantiyesinin yakınında barındırabilmek amacıyla, bölgede yaşam için gerekli tüm araç ve gereçlerle donatılmış geçici yerleşim alanları kurulmuştur. Birkaç alt yüklenici firma, proje kapsamında istihdam edilen işçi sayısındaki artış nedeniyle, şu anda yaklaşık 5 bin 700 kişinin yaşadığı Sipahili'deki yerleşim alanının yönetimine odalardaki yatak sayısının artırılması yönünde talepte bulunmuştur.

Ancak, yapılan değerlendirme sonucunda, kapasite artışına ilişkin bu talebin uygun olmadığına karar verilmiştir. Ayrıca, basına yansıyan ve yaşam koşullarını konu alan haberlere ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yaşam alanlarında yapılan denetimler de devam etmektedir. Denetim sonucu uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda bunların giderilmesi için yönetime uyarı gönderilecektir.”

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