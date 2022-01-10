AKM, polis merkezi olacak iddiası

İzmir’in simge yapılarından Atatürk Kültür Merkezi’nin polis merkezi yapılacağı iddia edildi. Bitişiğindeki Resim ve Heykel Müzesi’nin boşaltıldığı ortaya çıktı. Mimarlar Odası, iki yapının da SİT alanı olduğunu, depreme karşı güçlendirebileceğini belirterek, cumhuriyet dönemi yapılarının yıkılmasına karşı olduklarını açıkladı.

Gökmen ULU

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İzmir Konak Meydanı'ndaki Ege Üniversitesi'ne ait Atatürk Kültür Merkezi AKM'nin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edileceği iddia edildi. İzmir'in en büyük kültür sanat merkezi olan AKM'yi polis merkezine dönüştürmek için çalışma başlatıldığı öne sürüldü. Ayrıca, AKM'nin bitişiğinde yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Resim ve Heykel Müzesi, yapının depreme dayanıksızlığı gerekçesi ile boşaltıldı. Bu yapının da yıkılacağı iddiası gündeme geldi.

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi tepki gösterdi. Şube Sekreteri Banu Aydın'ın okuduğu basın açıklamasında, “İl Emniyet Müdürlüğü’nün bu binayı alması durumunda sahnelerin kırılarak döşemeler elde edilmesi planlanmaktadır. Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak, binaya yapılması düşünülen bu büyük müdahalelerin yanlış olduğunu belirtmek isteriz” denildi.

“BİNALAR GÜÇLENDİRİLMELİ, KİMLİKLERİ KORUNMALI”

49 yaşındaki Resim ve Heykel Müzesi binasının depreme dayanıksız olmasını normal karşıladıklarını belirten Aydın, yapılması gerekenin yapıyı yıkmak değil, güçlendirerek kimliğini korumak olduğunu söyledi. Boşaltılan binanın akıbeti hakkında açıklama yapılmadığını ifade eden Aydın, “Resim Heykel Müzesi ile ilgili bilgisine başvurduğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bize ilettiği yazısında, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne göre yaptırılan deprem dayanım performans analizi sonucunda, yapının depreme dayanıksız olduğunun tespit edildiği, bu nedenle içindeki eserlerin taşınmasına karar verildiği söylenmektedir. Bilinmesini isteriz ki özellikle 1999 yılından önce yapılan tüm yapıların 2018 Deprem Yönetmeliği'ne göre yapılacak performans analizi testlerinde dayanıksız çıkması çok normaldir. Günümüzde güçlendirme teknikleri çok gelişmiştir ve bu teknikler ile bu çok değerli yapı rahatlıkla güçlendirilebilir” dedi.

“BU YAPILARI YOK ETMEK İZMİR'E İHANETTİR”

Resim Heykel Müzesi'nin 1973 yılında Prof. Dr. Muhlis Türkmen ve İnal Göral tarafından tasarlandığını, aynı mimarlar tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nin müze ile bütünleşik bir sanat ve kültür merkezi olarak tasarlandığını anlatan Aydın şöyle konuştu: “Tasarımda göze çarpan en önemli unsur, mekanlar arası ilişkilerin hem sirkülasyon olarak hem de görsel olarak sağlanmasıdır. İzmir'in imbatının bina içinde ve dışında hissedilebilmesini sağlamanın da tasarımın ana yaklaşımlarından birisi olduğu söylenebilir. Resim ve Heykel Müzesi aynı zamanda 1988 yılı Mimarlar Odası Ulusal Mimarlık Ödülü sahibidir. Ulusal Mimarlık Ödülü'ne layık görülen bir mimari yapıtın kültür mirası olarak değerlendirilmesi korunması gereken eserler içine alınması gerekir. İzmir'in kent ve toplumsal belleğinde önemli yer tutan her iki yapı aynı zamanda siluete saygı duyan, yapıldığı günden günümüze kadar şehrin ana meydanında önemli röper noktaları olarak İzmir'in kimliğine ve kültürüne katkı koyan ve kentin kültürel hayatı için ihtiyaç olan vazgeçilmez ölçüde değerli yapıdır. Yapılar kesinlikle mevcut işlevleri dahilinde korunmalı ve gerekli güçlendirmeler ile yapıların üstlendiği misyonların devamlılığı sağlanmalıdır. Aksini değil önermek, düşünmek bile İzmir'e ihanettir.”

“CUMHURİYET DÖNEMİ YAPILARININ YIKILMASINA KARŞIYIZ”

Söz konusu iki yapının da SİT alanında yer aldığını, her yapı için tanımlanmış olan alanlar kesinlikle resmi tesis alanı olmadığını vurgulayan Banu Aydın, “Tüm İzmir kamuoyunu bu konuda bir arada durmaya ve belediye hizmet binası ile başlayan cumhuriyet dönemi yapılarının yıkım kararlarına karşı durmaya çağırıyoruz. Parçası olmaktan mutluluk duyduğumuz, kültürüne hayran olduğumuz şehrimizin kültür yapılarını korumak tüm İzmirliler'in görevidir” dedi.

İLGİLİ KURUMLARDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Basın açıklamasına Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Banu Aydın, Seçkin Kutucu ve Uğur Yıldırım'ın yanı sıra AKM'nin Mimarı İnal Göral da katıldı. İddialar hakkında AKM'nin bağlı olduğu Ege Üniversitesi Rektörlüğü ile İzmir Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü henüz bir açıklama yapmadı. AKM'nin bitişiğindeki Resim Heykel Müzesi'nin depreme dayanıksızlık nedeni ile boşaltıldığının doğrulayan Kültür ve Turizm Bakanlığı ise müzenin akıbeti hakkında açıklamada bulunmadı.