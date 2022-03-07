AKOM uyardı: İstanbul’da metrekareye 12 kilogram kar düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve küresel tahmin sistemleri verilerinde yer alan kar yağışı yavaş yavaş ülkemize yaklaşıyor. AKOM tarafından yayınlanan tahminlere göre İstanbul'da perşembeden itibaren kar etkili olacak. Pazar günü metrekareye 12 kilograma kadar kar düşecek.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye, Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasına hazırlanıyor. Küresel tahmin sistemlerinde yer alan verilere ve AKOM’un uyarılarına göre perşembe gününden itibaren kar yağışı İstanbul’u ve yurdun büyük kısmını saracak.

4 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Tahminlere göre 10 Mart Perşembe günü etkisini göstermeye başlayacak olan kar yağışı, 14 Mart Pazartesi’ye kadar yurtta kalacak. Soğuk hava dalgası uzun süre tüm Türkiye’yi etkileyecek.

İSTANBUL’DA YOĞUN KAR BEKLENİYOR

AKOM tarafından yayınlanan uyarıya göre İstanbul’da perşembe günü metrekareye 3 ila 10 kilogram kar yağışı beklenirken pazar gününe kadar yağış kuvvetini artırarak devam edecek. Pazar günü metrekareye 5 ila 12 kilogram kar bekleniyor.

1987’DEN SONRA EN YOĞUN KAR YAĞIŞI OLABİLİR

Uzman yorumlarına göre yurda yaklaşmakta olan soğuk hava ve kar yağışının İstanbul’daki etkisi yüksek olacak. 1987’de yaşanan ve “efsane kış” olarak nitelendirilen yoğun kar yağışlı mart ayından sonra en yoğun kar yağışının 10-14 Mart tarihleri arasında görülebileceği tahmin ediliyor.

ANADOLU’DA HAYAT ZORLAŞACAK

Kar yağışı ve soğuk hava dalgası Anadolu’da da kendini gösterecek, özellikle iç ve yüksek kesimlerde yoğun şekilde etkili olması beklenen kar yağışı, beyaz örtü oluşturacak.

17 MART’TAN SONRA SICAKLIKLAR ARTIYOR

Soğuk hava dalgası 14 Mart Pazartesi’ye kadar yurtta kar yağışına neden olurken soğuklar ayın 17’sine kadar devam edecek. Hava sıcaklıkların 17 Mart’tan itibaren yükselişe geçecek ve mevsim normallerine yaklaşacak.

İlginizi Çekebilir Hafta ortasına dikkat: Mart ayında kara kış geliyor!