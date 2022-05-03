AKP, CHP ve MHP’yle uzaktan bayramlaştı

AKP heyeti, Ramazan Bayramı nedeniyle CHP ve MHP heyetleriyle videokonferans yöntemiyle bayramlaştı.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Ayten Aydın ile Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Osman Ertuğrul Yörük, ilk olarak CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Zeynel Emre, Parti Meclis üyesi Semra Dinçer ile Gençlik Kolları MYK üyesi Canan Taşer ile videokonferans yöntemiyle bayramlaştı.

AKP ve CHP heyetleri, görüşmede karşılıklı bayram tebriklerinde bulundu.

AKP heyeti daha sonra videokonferans yöntemiyle MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK üyeleri Turan Şahin ve Fatih Çetinkaya ile görüştü.