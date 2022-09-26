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AKP F-16 için ABD’ye gidiyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve AKP Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala başkanlığındaki heyet, F16'lar için ABD Kongresinde temaslarda bulunacak.

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AKP F-16 için ABD’ye gidiyor

AKP heyeti, ABD Kongresinde, Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satılması konusunda müzakereleri sürdürmek üzere bugün ABD’nin başkenti Washington’a gidecek.

Ala’nın başkanlığındaki heyet, üç günlük ziyaret kapsamında senatörlerin de arasında bulunduğu Kongre üyeleri ile görüşecek.

HEYETTE KİMLER VAR

Heyette, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AKP İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ile AKP Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker yer alıyor. AA

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