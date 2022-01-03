AKP, MHP ve diğer partilerden CHP’ye toplu katılım

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz önceki dönem MHP belde başkanı, 2019'da da belde belediye başkan adayı olan Birol Özbay, beraberinde 120 kişi ile birlikte CHP'ye katıldı. Partiye katılan yeni üyelere törenle CHP rozetleri takıldı. CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Devrim Gündüz, "Sadece MHP'den değil, 120 kişi içerisinde AKP'den ve çeşitli partilerden de istifa edenler var" dedi.

Halil ATAŞ

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde başta MHP, AKP ve çeşitli partilerden olmak üzere 120 kişi CHP’ye katıldı.

“SADECE MHP DEĞİL, AKP VE DİĞER PARTİLERDEN DE VAR”

Evrensekiz önceki dönem MHP belde başkanı, 2019’da da belde belediye başkan adayı olan Birol Özbay’ın 120 arkadaşı ile beraber CHP’ye katıldığını söyleyen CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Devrim Gündüz, “Bu sadece MHP’den değil, 120 kişi içerisinde AKP’den ve çeşitli partilerden de istifa edenler var” dedi.

“TEKRAR CUMHURİYETİ AYAĞA KALDIRACAKLAR”

Gündüz, “Türkiye’de insanların çektiği sıkıntılar ortada. Artık bu işin sağından, solundan, CHP’sinden ve MHP’sinden öte iyi insanlar var. Tekrar Cumhuriyeti ayağa kaldıracak, şahlandıracak. Birde mevcut basiretsiz iktidarla beraber yol yürüyecek insanlar var” ifadelerini kullandı.

“CHP’DEN AKP’YE GEÇTİ, HALKIN OYLARINI GASP ETTİ”

Lüleburgaz CHP İlçe Başkanı Devrim Gündüz şöyle konuştu:

*Arkadaşlarımız bu mevcut durumdan fazlasıyla sıkıntıya düşmüş durumdalar ve bunu onlarda çok net bir şekilde görüyorlardı. Bizlere güç katarak, Türkiye’nin geleceği için, çocuklarının geleceği için, Cumhuriyet Halk Partisi saflarında bu mücadeleye devam edeceklerini söyleyerek, büyük ailemize katıldılar.

*2019 yılında Evrensekiz’de Cumhuriyet Halk Partisi’nden belde başkanı ve meclis üyeleri seçildi. Halkın oyları yaklaşık bir yıl önce mevcut belediye başkanı tarafından gasp edildi.

*CHP’den istifa ederek AKP’ye geçti. Bu katılımlar, mevcut belediye başkanına tepkidir. Katılan arkadaşlarımız, 2024 yılında gasp edilen halkın iradesini, hep beraber halka iade edeceğini göstermek adına bizlerle beraber yürüyeceklerini söylediler.

*İnsanlar artık mevcut iktidar ve onunla beraber yürüyen partilerden kopmak istiyorlar. Halkı tekrar refah seviyesine kavuşturmak istiyorlar. Bunu yapabilecek irade ve gücünün CHP’de olduğunu çok net bir şekilde görüyorlar.