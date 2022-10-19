AKP milletvekili aday adayı hakim için reddi hakim talebi

Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin'in yargılandığı davaya, eski AKP milletvekili aday adayı, hakim Murat Bircan damga vurdu. Avukatlar, Bircan'ın tarafsız olamayacağını belirterek reddi hakim talebinde bulundu.

Fırat FISTIK

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Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin'in “örgüt propagandası, suç işlemeye alenen tahrik etme” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlamalarıyla yeniden yargılandığı davanın beşinci duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNULDU

Duruşmaya daha önce Gezi davasında da tartışma konusu olan, eski AKP milletvekili aday adayı hakim Murat Bircan hakkındaki reddi hakim talebi damgasını vurdu.

Erol Önderoğlu’nun avukatı Abbas Yalçın, heyette olduğu görülen hakim Murat Bircan hakkında reddi hakim taleplerini tekrarladı.

Avukat Yalçın, eski AKP milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkan Bircan’ın tarafsız olamayacağının altını çizdi.

Avukat Meriç Eyüboğlu da Yalçın'a katılarak ilk kez reddi hakim talebinde bulunduklarını söyledi.

HAKİM BİRCAN’IN AKP KARİYERİ

Hakim Murat Bircan, 2018'deki seçimler öncesi Samsun'da AKP milletvekili aday adayı olmuştu. Seçim öncesi şu açıklamayı yapmıştı:

“24 Haziran sonrasında uygulamaya geçilecek sisteme Türkiye’nin ihtiyacı var. Başkanlık sistemi her fert ve kesimin hayatında müspet katkılar yapacak, ülkemize istikrarı getirecektir. Güçlü bir Türkiye için güçlü bir lidere ihtiyacımız var. Bu güçlü lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği için bu adım Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde atılmalıdır.

Türkiye’nin 2023 ve 2071 hedeflerine ancak Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaşabiliriz. Dolayısıyla 2002’den bu yana istikrarı sürdüren ve yeni Türkiye’nin inşasının mimarı olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve teşkilatları ile birlikte var gücümüz ile 24 Haziran seçimlerinde bu işi tamamlayacağız”

Bircan, 25 Nisan'daki Gezi davasında sanıklar hakkında ceza verilmesi yönünde oy kullanmıştı. Davanın ardından birçok davada Bircan yer almamıştı.

Reddi hakim taleplerinin değerlendirileceğini söyleyen mahkeme, Ahmet Nesin’in beyanının alınmasının beklenmesine karar vererek davayı erteledi.

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