AKP milletvekillerinin ‘iki yüzlü’ kavgası

Şanlıurfa’da, 2018 yılında üç kişinin yaşamını yitirdiği Şenyaşar Olayı nedeniyle 4 kişinin tutuklanması, AKP’nin Şanlıurfa milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız ile Ahmet Eşref Fakıbaba’yı karşı karşıya getirdi.

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Olaylarda 11 kişinin gözaltına alınıp, aralarında ağabeyi Celal Şenyaşar'ın da bulunduğu 4 kişinin tutuklanma sürecinde sessiz kalan AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, sosyal medya hesabından zehir zemberek bir paylaşım yaptı.

Yıldız paylaşımında, “Siyaset arenasında ve toplum nezdinde karşılığı kalmayan ve başka siyasi parti arayışı içerisinde olan iki yüzlü siyasetçinin PKK bağlantıları net olan aileyi zavallı gibi göstermesinden utanç duyuyorum. Bu entrikalar ve oyunlar Reisimiz, Bayrağımız ve Vatan sevgimizden vazgeçiremez” dedi.

GÖZLER FAKIBABA'YA ÇEVRİLDİ

AKP Milletvekili Yıldız mesajında “İki yüzlü siyasetçinin” kim olduğunu isim olarak belirtmese de gözler gerek 12 Aralık'ta Şanlıurfa'daki yerel bir televizyonda yaptığı açıklamada, Milletvekili İbrahim Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Yıldız ile Hacı Esvet Şenyaşar ve oğulları Adil ve Celal Şenyaşar'ın ölümünün kamuoyunda ‘terör olayı” paylaşılmasından utanç duyduğunu belirten AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'a çevrildi.

Fakıbaba açıklamasının devamında ise olayla ilgili olarak şunları söylemişti:

*Olayın gerçekliğini öğrendim. Araştırdım ve genel merkezi arayarak, ‘Bu terör olayı değil' dedim.

*Sayın Cumhurbaşkanı'nın Şanlıurfa'ya geldiğinde bu olaydan terör olayı olarak söz etmemesi konusunda telkinde bulundum. O dükkana daha önce de ben gitmiştim.

*Şenyaşar Ailesi beni çok güzel karşılamış. O zaman bu olaya terör olayı denilmesinden utandım.

HDP'YE OY VERMEK AYIP DEĞİL

Fakıbaba, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin tutuklanmasından sonra yaptığı açıklamada ise, “Ben hakim değilim, savcı, avukat değilim. Bana göre öldürülenler PKK'lı değil. HDP'ye oy veren insanlar. Buna da saygı duyuyorum. HDP'ye oy vermek ayıp değil. O zaman bakandım ve yaptığım olayı terör olayı olduğu şeklindeki açıklamam nedeniyle kendimi affetmiyorum” demişti.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018'de meydana gelen olayda, genel seçim kampanyası için ilçede esnaf ziyareti yapan AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile Şenyaşar Ailesi arasında çıkan kavgada, Adil Şenyaşar ve milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. İddiaya göre, bu yaralılardan Celal Şenyaşar ile olayı duyup hastaneye giden babası Esved Şenyaşar da ateşli silah ve kesici, delici aletler ile öldürüldü.

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