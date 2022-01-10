AKP MYK’da anketler değerlendirildi

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yeni ekonomi modelinden sonra yaptırılan anketler değerlendirildi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren AKP MYK’da, İnsan Hakları, AR-GE ve Eğitim ile Dış İlişkiler Başkanlığı’nın sunumları ile TBMM Parti Grubu çalışmaları ve TBMM gündemi değerlendirildi.

Toplantıda, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, teşkilat eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yeni ekonomi modeli ve 20 Aralık sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin yaptırılan anket de toplantıda gündeme geldi.

Dış İlişkiler Başkanlığı’nın sunumunda ise Kazakistan’daki gelişmeler ile başkanlığın Avrupa’da yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verildi. Toplantıda önümüzdeki dönemde TBMM gündemine gelecek kanun teklifleri ile tekliflere ilişkin öneriler değerlendirildi. DHA

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