AKP Sözcüsü Çelik: Birileri Yassıada zihniyetini diriltme çabasında

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, YAŞ kararlarına yönelik eleştirilere, “Bunlar önceki kararları da eleştiriyor. Arzu ettikleri siyasete müdahale eden bir mekanizma. Birileri Yassıada zihniyetini diriltme çabasında” yanıtını verdi.

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AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AKP Genel Merkezi'nde toplandı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevini ziyaret edeceğini belirten Çelik, ”Kardeşlik sofrası etrafında lokmalar paylaşılacak. Orta Doğu’da ve dünyada bu kapsayıcılıkla yaklaşılan bir ülke ve liderlik olmadığını o dönemde ifade etmiştim. Netice itibarıyla yaptığımız işi iyi yapmak çerçevesinde sorumluluğumuz devam edecek. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz, izin vermeyiz. Her kesimden arkadaşlarımızla birlikte birlik, dirlik duygumuzu korumaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu saldırıdan sonra Alevi vakıfları çok güzel bildiri yayınladılar. Dediler ki; ‘Gelin hep birlikte bu topraklardan dünyaya verilecek bir mesaj olarak, her türlü nefret suçuna karşı birlikte karşı duralım. Ortak bir tepki koyalım’ dediler. Bu davete canı gönülden icabet ediyoruz” dedi.

GAZETECİ LATİF ŞİMŞEK’E SALDIRI

Gazeteci Latif Şimşek'e yapılan saldırıya da tepki gösteren Çelik, ”Bir programda tansiyon yükselebilir. Gazeteciye şiddet uygulanması gibi bir barbarlık büyük bir vandallıktır. Saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Ağustos ayı partimiz açısından çok önemli bir ay. 21. yılımızı idrak edeceğiz” dedi.

Türkiye'nin geçmişte daha iyi olduğu söylemlerinin gerçeklikle örtüşmediğini ifade eden Çelik, ”Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir. Dolayısıyla onun güçlenmesi için hangi kesimden olursa olsun ortaya koyulacak her çabayı takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim. Türkiye tarihinin bir de öbür tarafı var. Darbeler, vesayetler gibisinden. Bu dönemler de yaşandı. Türkiye Türkiye’dir ve bütün tarihiyle bizimdir. Birilerinin bu mukayeseyi yaparken neyi kastettiğini de iyi anlamamız gerekiyor. ‘Eski Türkiye şöyleydi, yeni Türkiye kötüydü’ derken anlatmak istedikleri şu, vesayet Türkiyesi iyiydi” ifadelerini kullandı.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Tahıl koridoru anlaşması ile ilgili de konuşan Çelik, ”Dünyada gündem haline gelen iki şey var; gıda krizi ve enerji krizi. Dünya büyük bir krizin eşiğinden döndü. Ciddi bir aksaklık olmadan süreç işliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ortaya koyarken, ‘Bu anlaşmanın hiçbir önemi yok’ gibisinden konuşan birileri bir takım fikirler ortaya koymuştu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza tebrikler gelmeye devam ediyor. Soçi’de Putin, Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik etmişti. Türkiye her zaman diplomatik çözüm üreten bir odak olmuştur. Türkiye takdir ediliyor” diye konuştu.

YAŞ KARARLARI TEPKİSİ

YAŞ kararlarına yönelik eleştirilere yanıt veren Çelik, ”Bunlar önceki kararları da eleştiriyor. Helalleşmeden bahsedenler, bu sözlerle hiçbir şekilde yüzleşerek helalleşme kapısı açmaya çalışmıyorlar. Arzu ettikleri şey, anayasal düzene bağlı güçlü bir ordu değil. Siyasete müdahale eden bir ordu istiyorlar. Maalesef birileri her vesileyle bu Yassıada zihniyetini diriltme peşinde koşuyor” dedi.

Suriye’ye yapılması gündemde olan harekatla ilgili de Çelik, “Türkiye’nin Suriye’ye dönük askeri operasyonları birileri tarafından sürekli olarak, birtakım devletler tarafından ne zaman Cumhurbaşkanımız, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ mottosuyla bu talimatı vermeye kalksa, bazı ülkeler Türkiye’nin terör örgütlerine karşı yapacağı askeri operasyonlardan endişe duyuyorlar. Ama Türk askerinin hedef alınmasından herhangi bir kaygı duymuyorsunuz” dedi.

İsrail’in Gazze saldırısını lanetlediklerini belirten Çelik, Mescid-i Aksa’nın statüsünün değiştirilmesinin kabul edilmez olduğunu kaydetti.

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