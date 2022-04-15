AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye güçlü bir ara bulucu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin dış politikalardaki başarısının çok önemli olduğunu söyleyerek, "Türkiye güçlü bir ara bulucu, Cumhurbaşkanımız güçlü bir lider” dedi.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partisinin gençlik kollarının tertip ettiği ‘Gönlümüz bir, soframız bir’ sloganıyla Yüreğir Millet Bahçesi’den düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İftar vaktinden önce vatandaşlarla sohbet eden Çelik, ezanın okunmasıyla orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

İftarın ardından konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Adanalılarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Konuşmasında son dönemlerde yaşanan olaylara değinerek Türkiye'nin uyguladığı başarılı arabuluculuk ve diplomasisinden söz ederken Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir lider olduğunun altını çizdi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ ÖNEMLİ BİR LİDER”

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Hep beraber çalışmaya, üretmeye gayret edeceğiz. Sizlerle birlikte bu sofraları paylaşmak, bu iftarı beraber açmak, bu suyu beraber içmek, bu yemekleri beraber paylaşmak bizim için bir nimet. Etrafımızdaki gelişmelere rağmen Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile ülkemizin nasıl bir cazibe merkezi olduğunu görüyorsunuz. Dünyanın bir savaş, bir işgal karşısında felç olduğu bu dönemde Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin tüm blokların üzerinde tek başına herkesin yapması gereken diplomasiyi tek başına güçlü bir şekilde yönetiyor, sevk ve idare ediyor” diye konuştu. (İHA)

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