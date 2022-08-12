AKP ve İYİ Parti’nin oy oranlarında dikkat çeken değişim…
ORC Araştırma'nın verilerine göre AKP'nin oyu son bir yılda 6.1 puan düştü. İYİ Parti'nin oy oranı ise 10 puan arttı. İki parti arasındaki fark 4.8'e indi.
ORC Araştırma, 20 yıldır iktidarda olan AKP ve 2017’de kurulan İYİ Parti’nin son bir yıldaki oy değişimini inceledi. Farklı tarihlerde yapılan anket sonuçlarının karşılaştırmasına göre AKP’nin oyu son bir yılda 6.1 puan düştü. İYİ Parti’nin oy oranı ise 10 puan arttı.
AKP’NİN OY DEĞİŞİMİ
- Ağustos 2021: Yüzde 33.4
- Eylül 2021: Yüzde 31.9
- Ekim 2021: Yüzde 32.1
- Kasım 2021: Yüzde 30.9
- Aralık 2021: Yüzde 30.3
- Ocak 2022: Yüzde 29.7
- Şubat 2022: Yüzde 30
- Mart 2022: Yüzde 28.1
- Nisan 2022: Yüzde 28.4
- Mayıs 2022: Yüzde 28
- Haziran 2022: Yüzde 27.7
- Temmuz 2022: Yüzde 27.1
- Ağustos 2022: Yüzde 27.3
İYİ PARTİ’NİN OY DEĞİŞİMİ
- Ağustos 2021: Yüzde 12.5
- Eylül 2021: Yüzde 12.7
- Ekim 2021: Yüzde 13.1
- Kasım 2021: Yüzde 13.1
- Aralık 2021: Yüzde 15.9
- Ocak 2022: Yüzde 15.3
- Şubat 2022: Yüzde 15.1
- Mart 2022: Yüzde 16.8
- Nisan 2022: Yüzde 17
- Mayıs 2022: Yüzde 18.4
- Haziran 2022: Yüzde 20.6
- Temmuz 2022: Yüzde 22.1
- Ağustos 2022: Yüzde 22.5