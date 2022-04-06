AKP ve MHP arasında borç kavgası! Elektrikler kesildi, Cumhur İttifakı çatlak verdi

Akçakoca Belediyesi’nin tüm tesislerinde 6 milyonluk fatura nedeniyle elektrikler kesildi. Yaşanan gelişme üzerine Akçakoca Belediyesi'nin AKP'li eski başkanı, MHP'li belediyeyi topa tuttu. Bunun üzerine Akçakoca Belediyesi kurumsal hesabından AKP'li başkana yanıt vererek, mevcut borçların önceki yönetimden olduğunu savundu ve "Cumhur İttifakı'nı yıpratıyorsunuz" açıklaması yaptı. CHP'li meclis üyeleri ise MHP'li başkana kandil hediye etti.

Mert ÖZ

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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Akçakoca Belediyesi'nin eski AKP'li başkanı Cüneyt Yemenici, borç batağında olan ve son olarak elektrikleri kesilen MHP yönetimindeki belediyeyi topa tuttu.

“BELEDİYENİN TÜM ÇALIŞAN SİSTEMLERİ ÇÖKMÜŞ DURUMDA”

Sosyal medya hesabından MHP'li belediyeyi hedef alan Yemenici, “Belediyenin tüm çalışan sistemleri adeta çökmüş durumda. Otobüslerin ve iş makinalarının uzun zamandır tamirat bedeli ödenmediği için esnaf tarafından belediyeye teslim edilmediği bilgisi ayrı bir rezalet durumdur. Personel maaşlarının verilememesi ayrı bir sorumsuzluktur” dedi.

Akçakoca Belediyesi'nin tüm tesislerinde elektriklerin kesilmesine ilişkin Yemenici, “Akçakoca Belediyesinin tüm tesislerinin elektriklerinin kesildiği, ana hizmet binasının jeneratörle çalıştığı bilgisi doğruysa 3 sene de mükemmel işleyen bir sistemi para ödeyemez hale getirmek nasıl bir beceriksizliktir. Finansal ve kurumsal alt yapısı adeta çökmüş durumdadır” ifadelerini kullandı.

AKÇAKOCA BELEDİYESİ: BORÇLAR ESKİ DÖNEMDEN, ESKİ BAŞKAN ÖDEMEDİ

MHP'li belediye ise Yemenici'nin açıklamalarına resmi sosyal medya hesabından yazılı açıklamayla yanıt verdi. Akçakoca Belediyesi'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

*Akçakoca Eski Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici’nin 5 yıl boyunca yönettiği Akçakoca Belediyesi’nin sadece iller bankasından, elektrik tüketim vergisi ve zorunlu kesinti harici hiçbir elektrik faturasını ödememiştir.

*Bugün itibari ile Akçakoca Belediyesi'nin Sedaş’a olan 5.7 milyon civarında olan elektrik borcunun 3.4 milyonu Eski Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici döneminden kalma olup ödenmeyen elektrik borçları mevcut yönetim tarafından ödenmeye başlanmıştır.

“BU TÜR PAYLAŞIMLAR CUMHUR İTTİFAKINI YIPRATMAYA YÖNELİKTİR”

*Eski Başkan Yemenici'nin Akçakoca Belediyesi'nin Finansal ve Kurumsal altyapısının adeta çöktüğüne yönelik yapmış olduğu paylaşımlar tamamen asılsız olup bu tür paylaşımlar Cumhur İttifakını ve Akçakoca Belediyesi'ni yıpratmaya yöneliktir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

AKP'Lİ ESKİ BAŞKANDAN YANIT

Bu açıklamanın üzerine Cüneyt Yemenici ise, “Sayın Devlet Bahçeli Cumhur ittifakını ilan ettiği günden beri bizim ittifak ruhuna olan bağlılığımızı kimse sorgulayamaz…Cumhur İttifakı yanlışın karşısında, hakkın yanında olan bu ülkenin çimentosudur” mesajını paylaştı.

3 GÜNLÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Akçakoca Belediyesi'nin yaklaşık 6 milyon lirayı bulan elektrik faturası nedeniyle 3 gün önce tüm belediye tesislerinde ve belediye binasında elektriğin SEDAŞ tarafından kesildiği öğrenildi.

Geniş kapsamlı elektrik kesintisinden, belediyenin elektriğini kullanan esnaf da etkilendi. Elektrik kesintisi yapılan görüşmeler sonrasında bugün giderildi.

CHP’Lİ MECLİS ÜYELERİNDEN MHP’Lİ BAŞKANA KANDİL HEDİYESİ

Akçakoca Belediye Meclisi toplantısı öncesinde yapılan elektrik kesintisi nedeniyle belediye meclis toplantısı, jenaratör yardımıyla yapılabildi.

Toplantıda Belediye Muhasebe Müdürü Ferhat Küçük, belediyenin toplam 140 milyon lira borcu olduğunu, çalışanların 2 aylık maaşı ile 5 ikramiyesinin de ödenemediğini söyledi.

CHP'li belediye meclis üyeleri, belediyenin elektriğinin kesilmesi nedeniyle Başkan Okan Yanmaz'a kandil hediye etti.

“MHP’Lİ BELEDİYE İFLAS ETMİŞ DURUMDA”

Konuyla ilgili değerlendirmelerini SÖZCÜ’ye paylaşan CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, MHP'li belediyenin göreve geldiğinde eski yönetimi eleştiren ‘borç pankartı’ astığını hatırlatarak, “Gerçekten ittifak olsalardı pankart asıp karşılıklı restleşmezlerdi. Pankart olayından sonra domino taşı ardı arkası kesilmeyen, hakaret boyutuna varan söylemler gelişmeye başladı” dedi.

Belediyenin finansal durumunu değerlendiren Abanoz, “MHP belediyesi, şu anki durumuyla tamamıyla iflas etmiş durumda. Ne işçi maaşlarını verebiliyor, ne ikramiyeleri verebiliyor. Bir dünya da Akçakoca'nın taşınmazını satmasına rağmen herhangi bir düzelme olmadı. Akçakoca'nın satılarak elde edilen gelirlerinin Akçakoca için harcanmadığını görüyoruz” diye konuştu.

“İTTİFAK ÇATIRDADI”

Eski başkan Cüneyt Yemenici'nin rövanşist bir duyguyla hareket ettiğini söyleyen Abanoz, “Burada ittifak ruhu diye bir şey kalmadı. Yukarıdan baskılarla mecliste AKP grubunun aldığı blok kararları uyguluyorlar. Belediyenin yaptıkları hataya bile ortak oluyorlar. İttifak burada en başında çatırdadı. İttifak ruhunun sağlam olduğunu vatandaşa yansıtmak için sağlam durmaya çalışıyorlar ama beceremiyorlar” dedi.

Belediyedeki elektrik kesintisine ilişkin konuşan Abanoz, “Cüneyt Yemenici elektrik borcu bıraktı. İktidarın vermiş olduğu güçle de kimse gelip de bugüne kadar elektriklerini kesmedi. Çarşı içinde olan, taksi durağı, çay ocağı gibi belediyeye ait olan işletmelerin de elektriği kesildi” bilgilerini paylaştı.

“BORÇLARI ÖDEMEYE NİYETLERİ YOK, BİZE DEVROLACAK”

“Akçakoca'da tuz kokmuş durumda” diye devam eden Abanoz, hem borç bırakan eski yönetimi hem de borçları ödemeyen yeni yönetimi eleştirerek, “Borçları büyük bir olasılıkla bundan sonra gelen yönetime, yani bize devrolacak. Bunların borç ödedikleri yok. O niyette değiller. Akçakoca'nın öz malını sattıkları halde en ufak bir çalışmaya imza atmadıkları gibi borçlarını da ödemiyorlar. Belediyeye gelen paradan kesinti yapıyorlar. Bilerek, isteyerek geçmiş dönemden borç ödemiyor” ifadelerini kullandı.

MHP’Lİ BAŞKAN GÖREVE GELİR GELMEZ ‘BORÇ PANKARTI’ ASMIŞTI

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde AKP ile MHP’nin arası belediye borçları yüzünden çok daha önceden açılmaya başlamıştı. 2019 yılında göreve geldiğinde AKP döneminden 120 milyon liralık borç devraldığını ifade eden MHP’li başkan Okan Yanmaz hazırlattığı borç listesini pankartla ilçenin çeşitli noktalarına astırmıştı. Pankartlar kısa sürede yankı uyandırmıştı.

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