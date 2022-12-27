AKP’li başkan kendi mahallesi olunca karşı çıktı!

Trabzon’un Maçka ilçesinde 6 mahalleyi etkileyecek ‘Patlamalı Andezit Taşocağı Kırma ve Eleme Projesi’ne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Trabzon Valiliği ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi. Yöre halkı yürütmenin durdurulması için dava açarken, AKP’li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, taş ocağından kendi mahallesi de etkileneceği için davaya müdahil oldu.

Elif ÇAVUŞ

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Trabzon'un Maçka ilçesinde Mulaga Vadisi'ndeki Sındıran Mahallesi'nde Kuzeytaş Mad. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilmesi planlanan ‘Patlatmalı Andezit Taşocağı Ocağı Kırma ve Eleme Projesi' için Trabzon Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, “Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir” kararı verdi.

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Maçka Belediyesi'nin olumlu görüş belirttiği karara, Maçkalı AKP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç karşı çıktı.

Sındıran, Yaylabaşı, Üçgedik, Ormanüstü, Çeşmeler ve Çatak mahallelerinin muhtarları ve yöre halkı taş ocağı projesine karşı bir araya gelerek hukuki mücadele başlattı.

Ormanüstü Mahallesi'nden olan AKP'li Ortahisar Belediye Başkanı Avukat Ahmet Metin Genç, yürütmenin durdurulmasına yönelik açılan davaya müdahil oldu.

“BURASI HEYELAN BÖLGESİ”

6 mahalle muhtarı ve yöre halkı, taş ocağının yapılacağı Sındıran Mahallesi'nde taş ocağı için ruhsat verilen toplanarak basın açıklaması yaptı.

Vadinin heyelan bölgesi olduğunu ifade eden Sındıran Mahallesi Muhtarı İsmail Alevoğlu, “Burada sistematik olarak kaya kopmaları yaşanıyor. Taş ocağındaki dinamit patlamaları yaşam alanlarına ve doğaya telafisi olmayan zararlar verecektir” dedi.

Yetkililere seslenen Alevoğlu, “Doğamıza, yaşam vadimize bu kötülüğü yapmayın. Kader birliği yapmış yöre halkına eziyet etmeyin. Doğası gereği zor şartlarda geçimini sağlayan bu güzel halkın emeklerine kıymayın! Kimseye düşman olmadığımız gibi ata topraklarımızın da düşmanı değiliz. Taş ocağı işletmesine karşı tüm hukuki süreci sonuna kadar devam ettireceğiz” dedi.

“HEYELANLA KOPAN TAŞLAR BEŞ DÖNÜM ARAZİYİ KAPLADI”

Taş ocağı yapılmak istenen alanda daha önce heyelan nedeniyle kopan kayaların neredeyse beş dönüm alanı kapladığını anlatan yöre sakinlerinden Rahman Veyizoğlu, “Biz bu olaylara defalarca şahit olduk, yine aynı sonu yaşamak istemiyoruz. Burada kamu yararı söz konusu olamaz. Yöre halkı olacak ormanlarımıza, hayvanlarımıza, tarım arazilerimize sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

“KAMU YARARI YOKTUR, MÜTEAHHİTLERİN YARARI VARDIR”

Mahalle muhtarları ve yöre halkının açtığı davada vekil olan CHP Maçka İlçe Başkanı Av. Nihan Göktürk ise endişelerini şu şekilde dile getirdi:

*Vadi üzerinde iki aktif taş ocağı var. Şimdi üçüncü ve dördüncü planlanıyor. Yine aynı vadi üzerinde maden ocağı planlanması yapılıyor.

*Maçka ilçemizin yüreğine hançer saplanmak isteniyor. Bugüne kadar faaliyeti süren taş ocakları ve HES'lerden yeterince tecrübe ederek ne kadar büyük zararlar meydana geldiğini hepimiz biliyoruz.

*Halkın talepleri alınmadan, kimseye bir şey sormadan planlama yapılması başlı başına yöre halkını yok saymaktır. Bu alanda hiçbir kamu yararı yoktur, olsa olsa müteahhitlerin ceplerine yararı vardır.