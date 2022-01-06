AKP’li Başkan ‘o isimleri açıklayacağım’ dedi sonra çark etti

AKP Kahramanmaraş 12 Şubat İlçesi Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Kadir Kaya sosyal medya hesabından, ‘Partiye zarar verenleri açıklayacağım’ mesajı paylaşıp sildikten sonra, açıklama yapmaktan vazgeçtiğini duyurdu.

Ahmet KAYA

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AKP Kahramanmaraş 12 Şubat İlçesi Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Kadir Kaya, sosyal medya hesabından önceki gün “Yıllardır emek verdiğim ve çalışmaktan onur ve gurur duyduğum Akparti kimler yüzünden, insanları ne sebeplerden dolayı kaybediyor. Hepsini saat 22:00 gibi açıklayacağım” mesajı paylaştı. Kaya, ardından da bu mesajı sildi.

U DÖNÜŞÜ YAPTI

Kadir Kaya'nın kimlerle ilgili, neler açıklayacağı merakla beklenirken bu kez adeta ‘U dönüşü' yapılan bir mesaj yayınladı. ‘Değerli büyükleri, kardeşlerim ve dava arkadaşlarım' diye başladığı mesajında, önceki mesajıyla ilgili açıklama yapma gerekçesini, parti içinde ‘Kişisel problemler yaşadığı' bazı konuların çözümü noktasında yapmak olarak açıklayan Kadir Kaya, bu paylaşımının amaç ve gayesi dışında kullanıldığını, bu durumun AKP aleyhine malzeme edildiğini gördüğünü vurguladı.

“CUMAYA KADAR BEKLEYECEĞİM”

Mesajının sonunda da, kişisel problemlerinin çözümü noktasında emek veren tüm partili büyüklerin teşekkür eden Kaya, SÖZCÜ'nün sorusu üzerine, “Cuma günüde kadar kişisel sorunlarımın çözümü için süre istedim. Bekleyeceğim. İnşallah çözülecek” dedi.