AKP’li başkan yardımcısı: Elektrik faturaları abartılıyor

AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, ‘’Elektrik faturaları abartılıyor. ‘Geçen ay 300 liraydı, bu ay 2 bin lira oldu’ söylemleri gerçekçi değil. Bazı ifadelerin yalan olduğunu, elektrik faturaları üzerinden provokasyon olduğunu düşünüyorum. Ben 115 metrekare evde oturuyorum, 5 kişiyiz. Geçen ay 171 liraydı bu ay 242 liralık fatura geldi’’ dedi.

Derleyen: Atakan YORULMAZ

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Cem YILDIRIM/ANKARA

AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı ‘'Elektrik faturaları abartılıyor. ‘Geçen ay 300 liraydı, bu ay 2 bin lira oldu' gibi faturalar, söylemler paylaşılıyor, bunlar gerçekçi değil. Bazı ifadelerin yalan olduğunu, elektrik faturaları üzerinden provokasyon olduğunu düşünüyorum. Ben 115 metrekare evde oturuyorum, 5 kişiyiz. Geçen ay 171 liraydı bu ay 242 liralık fatura geldi, zam orantısında aşağı yukarı gelmiş'' dedi.

“FATURA PAYLAŞIMLARI GERÇEKÇİ DEĞİL”

Youtube kanalında Fatih Atik'in sunduğu ‘'Ankara Masası'' programına katılan Ayvalı, evde eşi ve çocuğu ile birlikte yaşadıklarını ancak ikinci çocuğu bekledikleri için anne ve babasının da kendi evlerinde kaldığını belirtti. ‘'Son dönemde bu elektrik faturaları konusu sıkça tartışılıyor. Şimdi sanatçılar vesaire de girdi'' diyen Ayvalı şunları söyledi:

‘'Bizim evde gündüz süpürge de, kettle da devamlı çalışıyor. Elektriği gereksiz açmıyoruz ama, ekstra bir seferberlik ilan edilmiş durum da yok. Biz hiçbir zaman ucuz demedik, asgari ücret de yeterli demedik. Ama geçen ay 300 kiraydı bu ay 2 bin lira geldi gibi söylemler gerçekçi değil. Bu anlamda bir provokasyon da aldı yürüdü''

FETÖ İTİRAFIYLA DA GÜNDEM OLMUŞTU

Ayvalı daha önce katıldığı bir TV programında AKP'nin bir dönem FETÖ ile kol kola yürüdüğünü itiraf etmiş ve “Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı, bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldık 2010'a kadar” sözlerinin ardından istifa etmişti. Ayvalı 10 ay sonra partide yeniden aynı göreve getirilmişti.

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