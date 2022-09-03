AKP’li başkan yüzde 75’lik zammı böyle savundu: Buna ihtiyaç var

Afyonkarahisar kent merkezinde konut ısıtmasında önemli bir yere sahip olan ve AKP’li Afyonkarahisar Belediyesi'nin yüzde 26 ortağı olduğu AFJET’e yüzde 75 zam yapıldı. Vatandaşlar AFJET’e yapılan zamları protesto ederken, AKP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek zammı savundu.

Müslüm EVCİ

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Elektrik ve doğalgazın ardından bir zam haberi daha geldi. Afyonkarahisar'da yaklaşık 20 bin abonesi olan ve AKP'li Afyonkarahisar Belediyesi'nin yüzde 26 ortağı olduğu Afyon Jeotermal Turizm ve Ticaret A.Ş. (AFJET) kış gelmeden ısıtma giderlerine yüzde 75 zam yaptı.

AKP’Lİ BAŞKAN ZAMMI SAVUNDU

Zam haberinin ardından gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında meclis üyelerinden gelen soruları yanıtlayan AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yapılan zamma ilişkin bir açıklama yaptı.

Zammı savunan AKP'li Zeybek, “Yüzde 75'lik zamma baktığımızda başta afaki gelebiliyor, bu kurumun kapatılması gerekiyor ya da yürümesi için böyle bir zamma ihtiyacı var. Sandıklı ilçemizdeki ısınma bedeli yüzde 75'lik zamla bile bizden daha yüksek. Enerji giderleri fazlalaştı ve bundan dolayı bir zorunluluk hissedildi” dedi.

“ZAM YAPILACAK MI DİYE SORDUK YANIT ALAMADIK”

Öte yandan CHP'nin öncülüğünde bir grup vatandaş yüksek gelen faturalarıyla birlikte AFJET'in önünde bir araya gelerek yüzde 75'lik zammı protesto etti.

Burada açıklama yapan CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, geçtiğimiz Temmuz ayında AFJET müdürüyle yaptığı görüşmeyi hatırlattı.

Müdüre zam yapılıp yapılmayacağını sorduklarını ancak o dönemde cevap alamadıklarını söyleyen Görgöz, şöyle konuştu:

*CHP İl Başkanlığı olarak, 27 Temmuz 2022'de, yaklaşık 1 ay önce, AFJET'in yeni müdürü İsmail Kara'yı ziyaret ettik.

*Ziyaretimizde; ‘AFJET'e geçen sene hiç ısıtmadı, resmen donduk. Bu kış ısınacak mıyız? Ve eğer varsa arızalar giderildi mi?' diye sorduk.

*Müdür Kara ise, ‘arızaları giderdik, sorun yok. Bu sene ısınacaksınız” dedi. Yine müdür Kara'ya, ‘AFJET faturalarına zam yapılacağı söyleniyor, doğru mu?' diye sorduk, cevap alamadık. Bundan kısa bir süre sonra da yüzde 75 gibi çok yüksek oranda zam yapıldığı açıklandı.

“KIŞIMIZI ZİNDANA ÇEVİRMEYİN”

AFJET'in yaptığı yüzde 75'lik zammı vatandaşın kaldıramayacağını söyleyen Görgöz, “Son 8 ayda üst üste gelen zamlarla iğneden-ipliğe her şey ortalama yüzde 300 pahalanmıştır. Piyasalar hayat pahalılığından yangın yerine dönmüş ancak mutfaklarda ocaklar sönmüştür. Böylesi zor günleri yaşarken AFJET'in yaptığı yüzde 75 zammı kaldırmak mümkün değildir. Buradan AFJET'in yetkililerine sesleniyorum; yaptığınız yüzde 75 zammı derhal geri çekin”! Kış kapıdadır. Yazı zehir ettiniz, bari kışımızı, karakışa, zindana çevirmeyin” dedi.

“BİR YILDA YÜZDE 110 ZAM YAPILDI”

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ise, yapılan zammın vatandaşı mağdur ettiğini belirterek şunları söyledi:

*Geçtiğimiz yıl AFJET'le ısınamayan, çilesi bitmeyen, sesini duyuramak için çırpınan Afyonkarahisarlı hemşerilerim şimdi de yapılan zamlarla mağdur olmuş durumdadır.

*Ocak ayında yüzde 35 zam yapanlar yazın ortasında yüzde 75'lik zamla adeta Afyonkarahisarlı hemşehrilerimin cüzdanlarına göz dikmiş durumdalar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde AFJET'e bir yönetici atadılar.

*Bu atamayı yaparken de ilin milletvekili ‘Afyonkarahisar'da AFJET'i yönetecek kapasitede bir adam bulamadık.' diye adeta Afyonkarahisarlı hemşerilerime hakaret etmişti.

*Şimdi görüyoruz ki Afyonkarahisarlı hemşerilerime hakaret edenlerin getirdikleri yöneticinin ilk işi AFJET'in sorunlarını çözmek değil hemşerilerimin kullandığı AFJET'e yüzde 75 zam yapmak oldu. Bunlar adeta bir tasdik memuru aramışlar.

*AFJET'in sorunlarına çözüm üretmek yerine vatandaşın kesesine göz dikmişler. Buradan bunu çıkartıyoruz.

*Bir yılda AFJET'e yüzde 110'luk bir zam Türkiye ve AFJET tarihinde görülmemiş bir zamdır. Bu noktada hemşerilerim mağdur olmuştur.

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