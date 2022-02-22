AKP’li başkandan elektrik faturası itirafı: Etkilenmemek mümkün değil

AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, zammın ardından yüksek gelen elektrik faturalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uluçay, “Artışlardan etkilenmemek mümkün değil. Elektrik faturası hiç değişmedi demek yanıltıcı olur” dedi.

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AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, partisinin il başkanlık binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

“FİYAT ARTIŞLARI GEÇİCİDİR”

Ekonomiye ilişkin konuşan Uluçay, Türkiye'nin en büyük sorununun yüksek enflasyon olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Elbette sokakta, tezgahta, vitrinde canımızı yakan fiyat artışları vardır, emin olun bunların hepsi de geçicidir, konjonktüreldir, bu döneme mahsustur.

Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyondur. İnşallah onun da üstesinden, her geçen ay inişini görerek geleceğiz.

Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir. Ama buna rağmen Türkiye, hem fiyat, hem bunun asgari ücrete oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir.

210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, ilgili kurumlarımız tarafından, vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir” dedi.

“ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÜRETMEK LAZIM”

AKP'li Uluçay, toplantıda bir gazetecinin yönelttiği “Sizin faturanız ne kadar geldi?” sorusunu da yanıtladı. Kendisine gelen elektrik faturasının rakamını söylemeyen Uluçay,

“Ben muhasebeciyim, hesaplamamı yapmıştım bu yüzden sıkıntıya girmedik. Artışlardan etkilenmemek mümkün değil. Elektrik faturası hiç değişmedi demek zaten yanıltıcı olur.

Oturup bir şey beklemek doğru değil. Zaten bu hiçbir ticari mantığa da uymaz. Bununla ilgili alternatif çözümler üretmek lazım.

Bazı ikame enerji üretimiyle alakalı bir şeyler bulmak lazım. Detaylar çok konuşulur. Ticarethaneler bu konuda araştıracak. Yeni gelişmelere ayak uydurmaları lazım” ifadelerini kullandı.

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