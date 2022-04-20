AKP’li belediye ‘240 bin saate 7 milyon 40 bin TL ödeyecek’ iddiası

CHP Ümraniye İlçe Başkanı Zeynel Kızılkaya, AKP'li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın 40 bin adedi duvar saati, 200 bin adedi ise buzdolabı saati olmak üzere 240 bin saat alımı yaptığını, alım yapılan firmaya ise saatler için 7 milyon 40 bin TL ödeyeceğini öne sürdü. Kızılkaya, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza el uzatmak dururken, sınırlı kaynaklarımızın heba edilmesini kabul edemeyiz" dedi.

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CHP Ümraniye İlçe Başkanı Zeynel Kızılkaya, videolu bir açıklama yaparak AkP’li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’la ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

“BELEDİYE SAATLER İÇİN 7 MİLYON 40 BİN TL ÖDEYECEK”

Yıldırım’ın 40 bin adedi duvar saati, 200 bin adedi ise buzdolabı saati olmak üzere 240 bin saat alımı yaptığını, alım yapılan firmaya ise saatler için 7 milyon 40 bin TL ödeyeceğini öne süren Kızılkaya, 2021 yılında da yine aynı firmadan saat alımı yapıldığını söyledi. Kızılkaya şu ifadeleri kullandı:

*Ak Partili Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım, üzerinde kendi adının yazılı olduğu 40 bin adet duvar saati, 200 bin adet buzdolabı saati olmak üzere toplamda 240 bin saat alımı yaptı. Belediye saatler için malum firmaya 7 milyon 40 bin TL ödeyecek.

*2021 yılının 8 ve 27 Aralık tarihlerinde de 2 ayrı ihale ile saat alımı yapılmak suretiyle 350 bin ve 375 bin TL’lik ihaleleri de yine aynı malum firma almıştı. Saatlerin iç kısmında Ümraniye Belediyesi ve Belediye Başkanının ismi yazmaktadır.

*Ak Partili Başakşehir Belediyesi de Aralık 2019’da aynı malum firmadan 283 bin 800 TL buzdolabı saati alımı yapmıştı.

“İFTAR PROGRAMINA 400 BİN TL HARCANDI”

Kızılkaya, geçtiğimiz hafta Ümraniye Belediyesi’nin çoğunlukla kendi parti ve teşkilatlarından oluşan 3 bin kişiye bir düğün salonunda iftar verdiğini belirterek, “İftar programının bütçesi yaklaşık 400 bin TL olup, bir gecede yendi, bitti. İftarlar güzeldir ama gariban sofrası daha güzeldir.” dedi.

“İSRAF EKONOMİSİNDEN DERHAL VAZGEÇMELİYİZ”

Halkın ekonomik olarak zor günlerden geçtiğini belirten Kızılkaya, şunları söyledi;

*TÜİK rakamları enflasyonu Mart ayında yüzde 61,14 olarak açıklarken, çarşı pazarda bu rakamların üç misli olduğunu görmekteyiz. Elektrik faturalarına gelen yüksek zamlar, evlerimize, iş yerlerimize ateş gibi düştü.

*Vatandaşlarımız evlerinde televizyon ışığında oturmakta. Domatesin kilogram fiyatı 40 TL’ye dayandı. Kasaplar artık kuyumcu dükkanı gibi fiyatlar telaffuz ediyor. Yıl başında açıklanan asgari ücret çoktan kuş oldu, uçtu gitti.

*Böylesine ağır bir ekonomik kriz varken, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza el uzatmak dururken, sınırlı kaynaklarımızın heba edilmesini kabul edemeyiz, etmemeliyiz. ‘Arık yeter’ diyoruz. Ülkemizin kaynaklarını doğru kullanmalı, israf ekonomisinden derhal vazgeçmeliyiz.

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