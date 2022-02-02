AKP’li Belediye, CHP’yi anımsatıyor diye Halk Ekmek büfelerinin adını değiştirdi

Rize'de dönemin AKP'li Belediye Başkanı Reşat Kasap zamanında kentin çeşitli noktalarına açılan Halk Ekmek Büfelerinin adı belediye tarafından değiştirildi. CHP İl Başkanı Saltuk Deniz, ekmek büfelerinin adının CHP'yi anımsattığı için değiştirildiğini ileri sürdü.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2014-2019 yılları arasında kentte AKP’den Belediye Başkanlığı yapan Reşat Kasap, 2016 yılında Rize Fırıncılar Odası'nın ekmek fiyatlarında yaptığı zamlar nedeniyle şehir merkezinde çeşitli yerlere ucuz ekmek satışı yapan Halk Ekmek Büfeleri yerleştirdi.

Son dönemde yapılan zamlar ve 250 gram ekmeğin 3 liraya satılması üzerine ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşurken, AKP’li Belediye Başkanı Rahmi Çetin, halk ekmek büfelerinin adını değiştirerek, “Rize Ekmek Büfesi” yaptı.

“ADI DEĞİŞİNCE YOKSULLUK ORTADAN KALKTI MI?”

Bazı vatandaşlar sosyal medyadan “Yetmez, Ümmet Ekmek Büfesi olsun” diyerek kinayeli bir şekilde tepki gösterirken, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, AKP’li belediyenin kendi koyduğu adı yıllar sonra değiştirmesini eleştirdi. Halk Ekmek isminin CHP’yi anımsattığı için değiştirildiğini belirten Deniz, “250 gram ekmek 3 lira olmuş. Vatandaş ekmek alamaz duruma gelmiş.

Büfenin önünde 2 liradan ekmek almak için metrelerce kuyruk oluşuyor. Bunları kimse görmüyor. İstanbul ve Ankara’daki halk ekmek uygulaması başarılı olunca, buradaki büfenin de oraları anımsattığını düşünmüş olmalılar. Bu büfenin CHP projesi çağrışım yaptığı için ismini değiştirdiler. Halk sözcüğünü bile siyasallaştırdılar. Bunlar halk sözcüğünden korkuyorlar. Adı değişince kuyruklar bitti mi? Yoksulluk ortadan kalktı mı? Adını değiştireceğinize zamları geri alın” dedi.

Deniz, büfelerde satılan ekmeklerin fırıncılardan toplandığını ve belediyenin kendisine ait fırını olmadığını söyledi.

İlginizi Çekebilir Halk ekmek kuyruğundan seslendi: Memleketi bu hale getirenler, bizi bu duruma düşürenler utansın…