AKP’li belediye haklarını isteyen 16 şoförü işten çıkardı

AKP’li Elazığ Belediyesine bağlı EBAUŞ A.Ş.'de otobüs şoförü olarak çalışan ve 5 yıldır sözleşmelerinin yapılması ve BELPER’e geçirilme talebinde bulunan ancak talepleri karşılanmayan 16 otobüs şoförü iş bıraktı. Belediye yönetimi ise iş bırakma eylemi yapan şoförlerin işlerine son verdi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Elazığ Belediyesi iştiraklerinden olan EBUAŞ A.Ş. bünyesinde çalışan otobüs şoförleri 5 yıldır yapılmayan sözleşme ve BELPER'e geçiş talepleri belediye yönetimi tarafından verilen sözlere rağmen tutulmadı.

Uzun yıllardır haklarını alamayan şoförler taleplerinin dikkate alınması için iş bırakma yoluna gitti. Şoförlerin işine son veren belediye yönetimi ise “Sadece bu alanda görevlendirilmek üzere işe alımları gerçekleştirilen çalışanların maaş ve özlük hakları noktasında bugüne kadar hiçbir kayıpları söz konusu dahi olmamıştır” diyerek işçileri suçladı.

BELEDİYE İŞÇİLERİ SUÇLADI

Elazığ Belediyesi tarafından ELBÜS personeliyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, “EBUAŞ bünyesinde özel eğitimle donatılarak ELBÜS'leri kullanmak üzere görevlendirilen sürücüler, 29 Aralık tarihi itibariyle hiçbir hukuki zemine dayanmaksızın EBUAŞ bünyesinden BELPER bünyesine geçme talebiyle iş bırakma yoluna gitmişlerdir. Sadece bu alanda görevlendirilmek üzere işe alımları gerçekleştirilen çalışanların maaş ve özlük hakları noktasında bugüne kadar hiçbir kayıpları söz konusu dahi olmamıştır. Başta maaş ödemesi olmak üzere bir gecikme dahi yaşamamalarına rağmen, ortaya koydukları haksız taleplerle vatandaşlarımızın kısa süreli de olsa mağduriyetlerine sebep olmuşlardır. Bu çalışanlar hakkında kurumumuz tarafından gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti, en ideal şekilde sunmak hedefiyle şehrimize hizmet etmeyi birincil önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini düşürmeye yönelik girişimlere asla müsamaha gösterilemeyecektir” denildi.

“‘SÖZLEŞME YAPILACAK’ SÖZLERİ TUTULMADI”

İsminin yazılmasını istemeyen işten çıkartılan şoförlerden biri şunları söyledi;

“Elazığ Belediyesi bünyesinde olan EBAUŞ A.Ş. de şoför olarak çalışıyordum. Dün ben dahil 16 şoförün çıkışını verdiler bize verilen sözler tutulmadı. 5 yıldır sözleşmesiz bir şekilde çalışıyorduk sözleşmemizin yapılması, şirket bünyesinden BELPER'e geçme taleplerimiz olmuştu. Özel kalem müdürü bizlere ‘sizi BELPER bünyesine alacağız, sözleşmelerinizi yapacağız' diye sözler vermişti ancak sözlerini tutmadı. ‘Siz bize söz verdiniz' diye hatırlatmamıza rağmen ‘ben size o sözleri vermedim siz yalan söylüyorsunuz' diye inkar etti.”

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