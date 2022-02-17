AKP’li belediye icralık oldu

AKP’li Şanlıurfa Akçakale Belediyesi’nden alacağı olanlar, belediyeyi icraya verdi. İcra ile baş edemeyen Belediye, eski belediye binasının arsasını ihaleye çıkararak, borçlarını ödeyecek.

Veli TOPRAK

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AKP'li Şanlıurfa Akçakale Belediyesi'nden alacağı olanlar belediyeyi icraya verdi. İcra yağmuru ile baş edemeyen Belediye, eski belediye binasının arsasını ihaleye çıkararak, borçlarını ödeyecek.

2014-2019 arasında AKP'li Abdülhakim Ayhan döneminden kalan borçlar AKP'li Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın başını ağrıtıyor. Belediye, eski borçları ödeyebilmek için icra yoluyla ihaleye çıkıldığını şöyle duyurdu:

“Akçakale Belediyemizin geçmiş dönemden kalan borçları nedeni alacaklılar tarafından icraya başvurulduğu ve sürecin icra aşamasına geldiği kamuoyuna duyurulur. Önceki dönemden kalma alacakları nedeni ile kurumumuza müracaat eden alacaklıların fatura karşılığı bulunmadığı için talep edilen ödemeler tarafımızca yapılmamıştır. Yaşanan süreç esnasında belediyemizin eski binası ile ilgili icra kararı verilmiş ve eski belediye yerinin ihalesi yapılacaktır''

PARTİZANLIĞIN SONU FELAKETTİR

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, belediye binası yerinin ihale ile satışa çıkarılmasına tepki gösterdi ve “Alacaklıların kapısına dayandığı Akçakale Belediyesi'nin eski belediye binasının kıymetli yeri satılığa çıkarıldı. Konum olarak ilçenin en güzel yerinde, yerleşkesinde sosyal belediyeciliğin uygulanması gerekirken, söz konusu belediye alanının borç karşılığında verilmesi günahtır, vebaldir. Partizanlığın sonu felakettir” dedi.

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