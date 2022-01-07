AKP’li belediye, Kanal İstanbul’dan arsa satın alacak

Başakşehir Belediyesi, Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir’in sınırları içinde toplam 27 bin metrekarelik arsa satın alacak. Kentsel dönüşümde kullanılmak üzere alınacağı belirtilen arazilerin değeri takdir komisyonu tarafından daha sonra belirlenecek.

Özlem GÜVEMLİ

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Başakşehir Belediye Meclisi'nin ocak ayı oturumlarında belediyenin arsa alımı yapabilmesi için oyçokluğu ile karar alındı.

Satın alınacak arsalar, Kanal İstanbul projesi nedeniyle artık kullanılamayacak olan Sazlıdere Barajı'nın kıyısında, kanal manzaralı bir noktada yer alıyor.

Satın alınacak 3 arsanın toplam büyüklüğü yaklaşık 27 bin metrekare. Yeni yapı alanı imarına sahip olan arsalar tapuda “tarla” niteliğinde gözüküyor. Arsalar için ödenecek bedel daha sonra takdir komisyonu tarafından belirlenecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN KULLANILACAK

Mecliste oya sunulan teklifte, Başakşehir Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nün, “Yenişehir Rezerv Yapı Alanı-Kanal İstanbul” projesi kapsamında kalan Kayabaşı'ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere satın alma işlemleri yapılması talebi yer aldı.

Teklifte; rezerv yapı alanı (yeni yapı alanı) içinde kalan yaklaşık 4 bin metrekarelik 1292 sayılı parsel, 6 bin metrekarelik 639 sayılı parsel ve 17 bin 421 metrekarelik 569 sayılı parsellerin satın alınabilmesi için başkanlık olurunun alındığı kaydedildi. Bu konuda meclis kararı alınması istendi.

“ARSALARA ÖDENECEK FİYAT BELLİ DEĞİL”

Taşınmaz satın alma teklifi mecliste AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi. CHP ve İYİ Parti karara karşı çıktı.

CHP'li Meclis Üyesi Beyzade Kayabaşı, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada AKP'li belediyenin yılın ilk ayında arsa satın alarak bütçeyi plansızca harcamaya başladığını vurguladı.

Taşınmaz alımı ile ilgili komisyonda hiçbir bilgi ve belge sunulmadığını, fiyat ile ilgili bilgi verilmediğini anlatan Kayabaşı “Arsanın bedelinin takdir komisyonu ve encümen tarafından belirleneceğini söylediler. Biz yetkimizi, takdir komisyonuna devretmeyi doğru bulmadık. Ve karara ‘hayır' oyu kullandık” dedi.

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