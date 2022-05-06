AKP’li Belediye mahkeme kararına uymadı, CHP’li üyeler dava açtı

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası'na ait olan ancak CHP'li Atakum İlçe Belediyesi tarafından sosyal tesis ve yeşil alan olarak kullanılan Yalı Kafe'yi alarak, yerine 3 katlı Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe yapma kararı alıp imar değişikliği yaptı. Mahkeme imar değişikliği kararını iptal etti. AKP'li Başkan mahkeme kararına uymayıp, hakimi HSYK'ya şikayet edeceklerini söylerken, CHP'li Meclis üyeleri projenin yapı ruhsatının iptali için yeni bir dava daha açtı.

İsmail AKDUMAN

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Atakum sahilinde yer alan ve daha önce uzun süre ilçe belediyesi tarafından sosyal tesis ve yeşil alan olarak olarak kullanılan Yalı Kafe, 31 Mart seçimlerinin ardından belediye yönetimi AKP'den CHP'ye geçince arsa sahibi olan İller Bankası, tarafından satışa çıkarıldı. Yaklaşık 5 bin 654 metrekarelik araziyi CHP’li Atakum Belediyesi satın almak için İller Bankası ile görüşme yaparken, banka araziyi AKP’li Büyükşehir Belediyesi’ne Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe yapmak üzere verdi.

2020 yılı Ağustos ayında Büyükşehir Belediyesi arazide bulunan tesisleri yıkarak alana 3 katlı binalar yapılması için imar değişikliği yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, yapılan imar değişikliği sonrasında alana Millet Kıraathanesi ve Kitap kafe yapacaklarını ve sadece alanın yüzde 40’nın imara açıldığını söyledi. CHP’li Meclis üyeleri ise imar değişikliği kararını yargıya taşıdı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi de Nisan ayında imar plan değişikliğini iptal etti.

AKP’Lİ BAŞKAN HAKİMİ SUÇLADI

Mahkemenin iptal kararı vermesine rağmen şirket yaklaşık 46 milyon lira maliyeti olan Millet Kıraathanesi ve Kitap kafe projesi inşaatına başladı. Atakum halkı ve CHP’li meclis üyeleri bölgede eylem yaparak çalışmaların durdurulmasını istedi. AKP’li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de tepkiler üzerine meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı.

Millet İttifakı meclis üyeleri alanın imara açılmasını kabul etmedikleri ve belediyenin mahkeme kararına uymasını istedi. AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Millet Kıraathanesi projesinin imar planlarını iptal eden mahkemeyi suçlayarak, “Mahkeme yetkisini aşmıştır. Usulden inceleyeceği dosyada yetki kısmına girmiştir. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSYK) nezdinde girişimlerimiz olacak “ifadelerini kullandı. Başkan Demir, CHP ve İYİ partili meclis üyelerini yapılacak olan hizmeti engellemekle suçladı.

MİLLET İTTİFAKI MECLİS ÜYELERİ BİR DAVA DAHA AÇTI

Belediye Meclisinin Millet İttifakı üyeleri AKP’li belediyenin yapmayı planladığı Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe projesinin yapı ruhsatının iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtıklarını açıkladı. Yazılı yapılan açıklamada mahkeme kararına rağmen inşaatın devam ettiği belirtilerek, “İhaleyi kazanan firmaya yer tesliminin yapıldığı, söz konusu alanın şantiyeye dönüştürülmek üzere etrafının kapatıldığını, temel açma ve hafriyat çalışmalarına başlandığı, halen çalışmaların sürdüğü tarafımızca tespit edilmiştir.

Söz konusu taşınmazın imar planları iptal edilmiş durumda olup söz konusu alan için halen yürürlükte bulunan bir nazım ve uygulama imar planı bulunmamaktadır. Nazım ve uygulama imar planları İdari Mahkeme tarafından iptal edilmiş olan bu bölge için Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmiş olan yapı ruhsatı imar hukuku çerçevesinde dayanaksız kaldığından hukuka aykırıdır” denildi.

“YENİ PLANLARINDA SADECE MİLLET KIRAATHANESİ İBARESİ YOK”

CHP’li Meclis Üyesi Hasan İpek, mahkemenin imar değişikliğini iptal etmesinin ardından AKP’li Büyükşehir Belediyesi’nin projede değişiklik yaptığını açıklamasına rağmen sadece adının değiştiğini ileri sürdü. İpek, Yalı Kafe’nin yerinin beton yığını olacağını kaydederek, “Atakum Sahilinde yer alan Yalı Kafenin yerinin beton yığını haline getirilmesini engellemek amacıyla buradaki inşaat yoğunluğunu artıran meclis kararını mahkemeye vermiştik. Mahkeme bizi haklı görerek kararı iptal etti. Bu karardan sonra Büyükşehir Belediye Meclisi, Yalı Kafenin yerini içeren tek bir gündem maddesi ile olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Yeni planlama mahkemenin iptal ettiği planlamanın aynısı sadece Millet Kıraathanesi kelimesi kaldırılmış. Bizde itiraz ettik ancak Sayın Başkan kendisi konuşup bize yeterli zaman söz hakkı vermemiştir. Üstelik kararı veren mahkemenin Hakimine de HSYK ya şikayet etmekle tehdit etmiştir” dedi. Yeni plan mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

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